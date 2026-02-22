|
22. februára 2026
Uhrík priznal komunikáciu s Ficom aj Dankom, skritizoval Progresívne Slovensko aj ĽSNS
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Politika 24 predseda hnutia Republika Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky
Hnutie Republika podľa svojho predsedu Milana Uhríka konštruktívne komunikuje s viacerými politickými stranami. Ako povedal v nedeľu v
22.2.2026 (SITA.sk) - Hnutie Republika podľa svojho predsedu Milana Uhríka konštruktívne komunikuje s viacerými politickými stranami. Ako povedal v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, on sam má korektné vzťahy s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom, ľudmi z koaličnej strany Hlas-SD a tiež s predsedom SNS Andrejom Dankom. Rovnako strana komunikuje napríklad s KDH alebo s Borisom Kollárom.
„Komunikujeme normálne, na konštruktívnej úrovni,“ skonštatoval Uhrík. Na druhej strane kritizoval opozičné Progresívne Slovensko, ktoré s Republikou odmieta diskutovať. „Nechodia s nami do relácii, odmietajú s nami debatovať,“ povedal Uhrík.
Predseda Republiky tiež uviedol, že jeho strana už vôbec nekomunikuje s Ľudovou stranou - Naše Slovensko, ktorej bol aj on sám pôvodne členom. „Tí už žijú v inom svete si myslím. teda konkrétne jeden človek,“ doplnil Uhrík.
Zdroj: SITA.sk - Uhrík priznal komunikáciu s Ficom aj Dankom, skritizoval Progresívne Slovensko aj ĽSNS © SITA Všetky práva vyhradené.
