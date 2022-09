Vinícius Júnior označil neprajníkov jeho tancov za rasistov a plánuje v nich pokračovať

Brazílsky útočník španielskeho futbalového klubu Realu Madrid Vinícius Júnior označil neprajníkov osláv jeho gólov za rasistov a podotkol, že v nich bude pokračovať.

Xenofóbia a rasizmus

Oslava rozmanitosti

18.9.2022 (Webnoviny.sk) -V španielskych športových reláciách sa nedávno diskutovalo o vhodnosti jeho osláv a jeden z televíznych moderátorov povedal, že by mal prestať „robiť opicu“.Real Madrid v piatok skritizoval tento komentár a Vinícius o deň neskôr vydal vyhlásenie, v ktorom vysvetlil, že tanec je súčasťou jeho kultúrneho prejavu. Zároveň spomenul iných futbalistov, a nielen hráčov tmavej farbi pleti, ktorí po strelených góloch taktiež tancovali.„Zopakujem ti to ešte raz, rasista. Neprestanem tancovať. Stal som sa obeťou xenofóbie a rasizmu v jedinom vyhlásení, ale nič z toho sa nezačalo včera,“ poznamenal 22-ročný rýchlonohý hráč.Táto kontroverzia prichádza i v súvislosti s nedeľňajším madridským derby medzi Atléticom a Realom. Keď tento týždeň kapitán „Los Colchoneros“ Koke dostal otázku, čo by sa stalo, keby Vinícius po góle na štadióne Atlética tancoval, odvetil: „Budú problémy.“Vinícius pripomenul, že v minulosti svoje „trefy do čierneho“ oslavovali tancom i Ronaldinho Neymar , Lucas Paquetá, Paul Pogba , Matheus Cunha, Antoine Griezmann či Joao Felix. Podotkol, že jeho oslavné tance sú „tance brazílskych umelcov, latinskoamerických spevákov, reggae umelcov a černochov“.„Sú to tance na oslavu kultúrnej rozmanitosti sveta. Prijmite ich. Rešpektujte ich. Budem v nich pokračovať,“ skonštatoval v uplynulej sezóne druhý najlepší strelec Realu s 22 zásahmi.Na jeho stranu sa postavil spomenutý Neymar, ktorý prostredníctvom sociálnych sietí vyhlásil: „Vini, tancuj ďalej.“ Vinícius Júnior v aktuálnej sezóne 2022/2023 zaznamenal v ôsmich súťažných dueloch už päť gólov, z toho štyri v španielskej La Lige.