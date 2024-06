Mesežnikov: Debakel v eurovoľbách Dankovi určite nepomôže stať sa predsedom parlamentu

Hlas-SD si udrží šéfa parlamentu

Návrhy komplikujú situáciu v koalícii

10.6.2024 (SITA.sk) - Veľmi slabý volebný výsledok Slovenskej národnej strany (SNS) eurovoľbách určite nepomôže Andrejovi Dankovi v jeho snahe stať sa predsedom Národnej rady SR . Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov „Tento debakel mu určite neposlúži ako niečo, o čo sa môže oprieť vo svojich divokých nápadoch a ambíciách a šanca, že sa stane predsedom parlamentu, je momentálne nulová. S necelými dvoma percentami v eurovoľbách nemôže vôbec o niečom takom uvažovať," domnieva sa Mesežnikov.Funkcia predsedu parlamentu patrí podľa koaličnej dohody Hlasu-SD , a tak to podľa politológa aj zostane. Hlas-SD sa postu šéfa Národnej rady SR vzdať nemieni.„Pre Smer je síce výhodnejší proficovský Danko, lebo s ním zrejme dosiahnu viac, ale poslanecký klub Hlasu a celkovo strana Hlas je silnejšia ako SNS. Takže si myslím, že Smer nebude presadzovať Danka za cenu komplikácií s Hlasom,“ hovorí Mesežnikov.Andrej Danko je podľa neho politik, ktorý nedokáže odhadnúť vlastné schopnosti, ani možnosti svojej strany.„Prichádza s návrhmi, ktoré komplikujú situáciu vo vládnej koalícii. Už v roku 2017 vyvolal koaličnú krízu, chcel otvárať koaličnú zmluvu, no nedosiahol nič," pripomenul Mesežnikov situáciu, keď Danko nečakane vypovedal koaličnú zmluvu a zdôvodnil to nevyhnutnosťou prenastavenia pravidiel v koalícii.Dankovi sťažuje pozíciu podľa politológa aj to, že poslanecký klub jeho strany v Národnej rade SR tvoria okrem neho samí nečlenovia SNS. „Ak by Andrej Danko ich názory neakceptoval, môžu mu stranu teoreticky prebrať,“ poukázal.Za neúspechom SNS vo voľbách do Európskeho parlamentu vidí skutočnosť, že strana nie je veľmi zrozumiteľná v európskych témach. „Republika, ktorá je radikálne eurofóbna, bola pre voličov presvedčivejšia,“ poukázal Mesežnikov na nepomer vo výsledku hnutia Republika (12,53 percenta) a SNS (1,90 percenta).