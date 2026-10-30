Milujem Slovensko prinesie súboj spravodajských tvárí. Proti sebe sa postavia známi moderátori TV JOJ a JOJ 24 – FOTO
Diváci budú mať príležitosť vidieť známych moderátorov v polohe, v akej ich z televíznych obrazoviek až tak často nepoznajú - bez čítačky, bez pripravených otázok a s poriadnou dávkou ...
30.10.2026 (SITA.sk) - Diváci budú mať príležitosť vidieť známych moderátorov v polohe, v akej ich z televíznych obrazoviek až tak často nepoznajú – bez čítačky, bez pripravených otázok a s poriadnou dávkou improvizácie.
Obľúbená šou Milujem Slovensko prinesie súboj známych spravodajských tvárí. Proti sebe sa postavia osobnosti spravodajstva TV JOJ a JOJ 24. V najnovšej epizóde Milujem Slovensko odložia seriózny tón a predvedú svoju pohotovosť, zmysel pre humor a súťažného ducha.
V Sajfovom tíme zabojuje moderátorka Lenka Ježová, ktorú diváci poznajú najmä ako moderátorku politickej diskusie Politika 24 na JOJ 24, známa moderátorka Mária Ölvedyová, ktorú vídame aj v relácii Kontext 24 a tiež Lucia Barmošová, ktorá dlhé roky patrí medzi najvýraznejšie tváre hlavnej spravodajskej relácie Noviny TV JOJ.
Proti nim nastúpi Adelin tím, v ktorom bude moderátor Adam Zavřel, ktorý nás pravidelne informuje o dianí priamo z Bruselu a Štrasburgu v relácii Európa od A po Z a tiež skúsený moderátor Ivan Janda, ktorí sa pravidelne hlási z Ranných novín a Novín o 12:00. Posledným členom v tíme Adely je dlhoročná tvár hlavnej spravodajskej relácie Noviny TV JOJ Ľuboš Sarnovský.
Diváci tak budú mať podľa slov TV JOJ príležitosť vidieť známych moderátorov v polohe, v akej ich z televíznych obrazoviek až tak často nepoznajú – bez čítačky, bez pripravených otázok a s poriadnou dávkou improvizácie. Moderátori si preveria svoj všeobecný prehľad, hudobné znalosti, postreh a schopnosť zachovať si chladnú hlavu už v piatok o 20:40 na TV JOJ.
Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko prinesie súboj spravodajských tvárí. Proti sebe sa postavia známi moderátori TV JOJ a JOJ 24 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obľúbená šou Milujem Slovensko prinesie súboj známych spravodajských tvárí. Proti sebe sa postavia osobnosti spravodajstva TV JOJ a JOJ 24. V najnovšej epizóde Milujem Slovensko odložia seriózny tón a predvedú svoju pohotovosť, zmysel pre humor a súťažného ducha.
V Sajfovom tíme zabojuje moderátorka Lenka Ježová, ktorú diváci poznajú najmä ako moderátorku politickej diskusie Politika 24 na JOJ 24, známa moderátorka Mária Ölvedyová, ktorú vídame aj v relácii Kontext 24 a tiež Lucia Barmošová, ktorá dlhé roky patrí medzi najvýraznejšie tváre hlavnej spravodajskej relácie Noviny TV JOJ.
Proti nim nastúpi Adelin tím, v ktorom bude moderátor Adam Zavřel, ktorý nás pravidelne informuje o dianí priamo z Bruselu a Štrasburgu v relácii Európa od A po Z a tiež skúsený moderátor Ivan Janda, ktorí sa pravidelne hlási z Ranných novín a Novín o 12:00. Posledným členom v tíme Adely je dlhoročná tvár hlavnej spravodajskej relácie Noviny TV JOJ Ľuboš Sarnovský.
Diváci tak budú mať podľa slov TV JOJ príležitosť vidieť známych moderátorov v polohe, v akej ich z televíznych obrazoviek až tak často nepoznajú – bez čítačky, bez pripravených otázok a s poriadnou dávkou improvizácie. Moderátori si preveria svoj všeobecný prehľad, hudobné znalosti, postreh a schopnosť zachovať si chladnú hlavu už v piatok o 20:40 na TV JOJ.
Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko prinesie súboj spravodajských tvárí. Proti sebe sa postavia známi moderátori TV JOJ a JOJ 24 – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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