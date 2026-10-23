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23. októbra 2026
„Mne sa vyhrážať nebudeš.“ Hana Lasicová zverejnila otcov list Banášovi po vydaní rozhovorov
Vydanie rozhovorov Jozefa Banáša s Milanom Lasicom vyvolalo nesúhlas rodiny zosnulého umelca. Jeho dcéra Hana Lasicová zverejnila korešpondenciu z roku 1992, ktorá má podľa nej ukázať skutočný vzťah oboch mužov. Banáš obvinenia z vydierania odmietol a publikáciu obhajuje ako poctu Lasicovi.
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Publikácia vyšla v spolupráci s týždenníkom Plus 7 dní. Banáš tvrdí, že rozhovory zaznamenával vo Viedni v rokoch 1990 a 1991, keď pôsobil ako zástupca veľvyslankyne Magdy Vášáryovej. Podľa jeho vyjadrenia pre Plusku, ktoré citoval Koktejl.sk, Lasica súhlasil s nahrávaním aj s možnosťou budúceho vydania. Rodina však okolnosti publikovania spochybňuje a od projektu sa dištancuje.
Korešpondencia z rodinného archívu
Hana Lasicová vo videu ukázala listy, ktoré si podľa jej slov otec uchoval. Banáš sa mal v roku 1992 usilovať o jeho pomoc pri záchrane diplomatickej kariéry v súvislosti s informáciami o spolupráci s ŠtB. Podľa Lasicovej pritom naznačoval, že ak mu Lasica nepomôže, verejne poškodí povesť jeho rodiny. Ide o jej opis obsahu korešpondencie.
Následne prečítala zachovaný koncept otcovej odpovede: „Mne sa vyhrážať nebudeš, nebudeš ma ani vydierať.“
Lasica v texte odmietal zaťahovanie rodiny do Banášových problémov a zdôrazňoval svoju osobnú nezávislosť. Podľa dcéry sa ich kontakt po udalostiach z roku 1992 skončil. Zverejnenou korešpondenciou chce spochybniť obraz pretrvávajúceho priateľstva medzi oboma mužmi.
Rodina namieta aj predchádzajúci prísľub
Lasicová uviedla, že rodina sa pripravovaným vydaním zaoberala už pred vyše rokom a obrátila sa na právnikov. Vo svojom aktuálnom vyjadrení predstavila aj odpoveď, v ktorej ich podľa nej Banáš vtedy ubezpečoval, že rozhovory publikovať nebude. Pri komunikácii spomenula aj sprostredkovanie cez Adelu Vinczeovú.
Proti aktuálnemu vydaniu sa ohradila aj Magda Vášáryová. Pre Koktejl.sk avizovala snahu publikovanie zastaviť podobne, ako sa to podľa nej podarilo pri skoršej príprave projektu vo vydavateľstve Ikar.
Banáš obvinenia odmieta
Jozef Banáš pre Koktejl.sk odmietol tvrdenie, že Lasicu vydieral, a vyzval rodinu na predloženie dôkazov. Knihu označil za pozitívnu publikáciu venovanú zosnulému umelcovi. Tvrdí, že neobsahuje nič negatívne o Lasicovi ani o Vášáryovej.
Toto stanovisko však predchádzalo zverejneniu videa s predčítaním listov, upozornili Hospodárske noviny. Spor tak zahŕňa rozdielne tvrdenia o súhlase s vydaním rozhovorov, ich autenticite aj o vzťahu oboch mužov. Rodina avizovala právne kroky; citované zdroje zatiaľ neuvádzajú výsledok súdneho posúdenia aktuálneho vydania.
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