Zachyťte krásu okamihu s novým fotoaparátom Ultra Vision smartfónu Huawei nova 9

Výkonné technológie, ako napríklad široké pole farebných filtrov RYYB a XD Fusion Engine, zvyšujú kvalitu snímok a pomáhajú zachovať každý detail. Fotoaparát Huawei nova 9 a bohatý výber rôznych režimov fotografovania ponúka bezkonkurenčný zážitok z fotografovania a nakrúcania celého vášho sveta vo dne i v noci.

Vyšperkujte svoj Instagram výnimočnými fotkami

Huawei nova 9 je vybavený systémom Ultra Vision Camera. Systém fotoaparátov zahŕňa 50Mpx hlavný fotoaparát RYYB so snímačom 1/1,56 palca - doteraz najväčší fotoaparát z radu Huawei nova - 8Mpx ultraširokouhlý fotoaparát, snímač hĺbky obrazu a objektív pre makro zábery už od 4 centimetrov. Výkonný hardvér spolupracuje so softvérom triedy vlajkových lodí a umožňuje používateľom upravovať vysoko kvalitné fotografie. Či už je to záber nočnej panorámy mesta, portrétov v režime bokeh, či úchvatnej makrosnímky - vďaka jedinečnému poľu farebných filtrov RYYB (CFA), ktoré tvoria exkluzívnu výbavu vlajkových smartfónov Huawei, dokáže snímač zachytiť až o 40 % viac svetla než iné smartfóny, ktoré tiež využívajú snímač RGGB CFA. To mu umožňuje vytvárať oveľa jasnejšie snímky pri fotografovaní aj za slabého svetla, čo zlepšuje všestrannosť fotoaparátu aj v nepriaznivých podmienkach.

Ukážte sa v tom najlepšom svetle

Predný fotoaparát Huawei nova 9 s rozlíšením 32 megapixelov je vybavený veľkým 1/2,8" snímačom s vysokým rozlíšením a schopnosťou zachytiť svetlo. Predný a zadný fotoaparát umožňujú snímať fotografie a videá vo vysokej kvalite, a to vďaka revolučnej technológii XD Fusion Engine, ktorú Huawei používa vo svojich top modeloch. Táto vychytávka sa postará o to, že každá fotografia a video zhotovené smartfónom Huawei nova 9 si zachová dokonalé detaily.

Dokonalé selfie na prvý pokus

Huawei nova 9 ponúka skrášľujúce efekty na dokonalé selfie, vďaka ktorým sú odtiene a textúra pleti pekne vyhladené a vyzerajú autenticky a prirodzene. Jedinečné algoritmy Huawei Super Night Selfie navyše využívajú umelú inteligenciu na to, abyzvýšili jas v tmavých miestach a naopak znížili digitálny šum na fotografiách. Vďaka týmto funkciám budú všetky vaše selfie pripravené na zdieľanie hneď na prvý pokus.

Dokonalé vlogy s funkciou Dual-View Video

Či už natáčate svojho domáceho maznáčika, priateľov na narodeninovej oslave, či vlog z vašej cesty zo školy domov, vždy existujú dve strany príbehu. S funkciami neprerušovaného záznamu spredu/zozadu môžete zachytiť obe strany v jednom videu bez nasledujúcich úprav a s funkcami ako je Dual-View Video môžete zobraziť obe strany príbehu naraz.

Predná aj zadná kamera telefónu Huawei nova 9 podporujú natáčanie 4K videa pri frekvencii 30 snímok za sekundu a podporujú stabilizáciu videa AIS. Vysoké rozlíšenie a snímková frekvencia poskytujú presné detaily a plynulý pohyb pre dokonalý zážitok z videa. A pre dokonalý vizuálny zážitok je tu tiež vstavaná podpora pre spomalené zábery alebo čarovný časozber. S toľkými prvotriednymi nástrojmi vo svojom arzenáli bude váš profil na sociálnych sieťach plný zábavného, zaujímavého a pútavého obsahu.

Úprava videí na TikToku sa stane hračkou

Smartfón nova 9 je vybavený špičkovými funkciami ako Video Search, One-Click Video Creation a Petal Clip, ktoré umožňujú jednoduchú úpravu videí. Huawei nova 9 podporuje sémantické vyhľadávanie, ktoré umožňuje vyhľadávať fotografie alebo videá v galérii zadaním kľúčových slov. Ak chcete vyhľadať snímky alebo zábery na úpravu a zdieľanie, stačí zadať kľúčové slová popisujúce obsah a smartfón nova 9 automaticky vygeneruje zoznam obsahu, ktorý zodpovedá vášmu popisu.

Funkcia One-Click Video Creation zaistí jednoduché vyhľadávanie videí a ich okamžitú úpravu. Môžete si vybrať atraktívne filtre, hudbu na pozadí a ďalšie prvky, vďaka ktorým vaše videá zažiaria. Bez zložitých úprav vám funkcia One-Click Video Creation v smartfóne Huawei nova 9 umožní zdieľať vaše obľúbené videá s ostatnými jedným klikom. Tiež si môžete vybrať aplikáciu Petal Clip, ktorá poskytuje šablóny na úpravu príbehov, rôzne témy videí a hudbu z portfólia Huawei Music. Aplikácia Petal Clip umožňuje upravovať práve zhotovené videá, vďaka čomu je Huawei nova 9 ideálnym pomocníkom pre digitálnych tvorcov obsahu na TikTok či Instagram.

Okrem toho sa pri sťahovaní aplikácií prostredníctvom AppGallery môžete tešiť na rad prémiových a intuitívnych funkcií. Aplikácie ako PicsArt Photo Editor sú vybavené vylepšenou sadou fotoaparátov HMS Core 6.0, ktorá podporuje fotografické funkcie s umelou inteligenciou, ako je Sensor HDR, efekty bokeh, stabilizácia videa, režim AI Movie a ďalšie.

Nikdy nie je neskoro vylepšiť svoj imidž na sociálnych sieťach. Doprajte si dokonalosť fotografie s novým smartfónom Huawei nova a využite naplno všetky funkcie a špičkový fotoaparát, vďaka ktorým bude váš profil na sociálnej sieti neprehliadnuteľný. Vďaka AppGallery a HMS Core je teraz prémiový obsah a služby ľahko dostupný pre každého. Zachyťte všetky krásne okamihy svojho sveta so smartfónom Huawei nova 9.