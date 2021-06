Video: Divadlo Astorka Korzo ´90 premiéruje Dürrenmattov Malér

Bratislavské Divadlo Astorka Korzo ´90 premiéruje inscenáciu Malér (Die Panne). Hru švajčiarskeho dramatika Friedricha Dürrenmatta režijne naštudoval umelecký šéf súboru Ondrej Spišák. O preklad sa postaral Richard M. Škridla, scénu navrhol František Lipták, kostýmy Katarína Hollá. Účinkujú Marián Labuda, Peter Šimun, Marta Sládečková, Lukáš Latinák, Sarah Arató, Pavol Šimun, Tomáš Mrekaj a. h.





Po Dürrenmattovej groteske z právnického prostredia, mimoriadne aktuálnej na dnešné pomery na Slovensku, siahlo divadlo v januári, keď muselo pre pandémiu prerušiť a nahradiť plánované projekty. "Hľadali sme hru s malým obsadením, to bol prvý moment, ale prečítali sme všetky jeho hry vhodné vzhľadom na obsadenie, túto sme vybrali hlavne kvôli téme," uviedla pre TASR dramaturgička Andrea Domeová: "U Dürrenmatta si treba uvedomiť, že jeho divadelný svet je postavený na hlavu. Občan, ktorý je obžalovaný z nejakého zločinu, nie je z neho zničený, ale naopak je hrdý, pretože je to jediná vec, ktorú v živote dokázal."Hra zavedie publikum na večierok výnimočných právnikov a sudcu v krásnej vile uprostred malebnej švajčiarskej prírody. Pre poruchu auta tam osud zaveje aj podnikateľa Trapsa, ktorý večierok označí za najkrajší večer svojho života. Netradičné gurmánske soirée je spojené so zábavnou spoločenskou hrou. Vďaka nej divák až do konca nevie, či ide o skutočnosť, alebo len sen podnikateľa. "Je to hra na hru, dokonca dvojitá, právnici sa hrajú na slávny súd, ale nie je to len hra na súd, ale aj metafora spoločnosti," podčiarkla Domeová k inscenácii, v ktorej diváci nájdu paralely so súčasným dianím v politike i v súdnictve.

"Myslím, že sa veľmi hodí do tejto doby, súdnictvo na súkromnej báze...," naznačuje Labuda, ktorý stvárňuje Alfreda Trapsa, ubytovaného vo vile, kde sa hrá na súkromný súd: "A to by si mali diváci prísť pozrieť, viac nebudem prezrádzať." Aktuálnosť tém v Dürrenmattovej groteske Malér podčiarkol aj Špišák. "Téma justície, svedomia, téma uponáhľaného kapitalistického sveta, ktorého modlou sú peniaze, na druhej strane dilema - kto je ten oprávnený, kto má rozhodovať o tom, kto je vinný, kto nie je vinný, čo je spravodlivé, čo nie je spravodlivé, to sú všetko veci, ktorými spoločnosť mimoriadne žije a všetky sú v hre nadškrtnuté," poznamenal režisér k príbehu z originálnej "súdnej siene", kde sa hrá na pravdu a spravodlivosť.



Premiéra sa uskutoční 15. júna v rámci svetových osláv 100. výročia narodenia dramatika.