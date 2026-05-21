 Štvrtok 21.5.2026
 24hod.sk    Z domova

21. mája 2026

Kaliňák sa obáva „islamizácie Slovenska“. Ombudsman spochybnil zmeny v podmienkach registrácie nových cirkví


Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský podal minulý týždeň návrh na Ústavný súd SR, ktorým spochybňuje zmeny v zákone o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Návrh sa týka ustanovení zákona, ktoré podmieňujú registráciu novej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti preukázaním príslušnosti minimálne 50-tisíc plnoletých občanov s trvalým pobytom na území Slovenska.

Výzva k stiahnutiu návrhu


Ako informoval hovorca verejného ochrancu práv Branislav Gigac, podanie ombudsmana reaguje na iniciatívu občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku z januára 2023. Dobrovodský zdôraznil, že oficiálnym cieľom zmeny zákona, ktorou sa zvýšil členský cenzus z 20-tisíc na 50-tisíc, bolo eliminovať „špekulatívne registrácie cirkví s cieľom získavania finančných príspevkov od štátu“.

Včera zazneli vyjadrenia politikov, ktorí mi vyčítajú, že som podaním otvoril cestu k 'islamizácii Slovenskej republiky'. Zazneli aj výzvy od podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka, aby som návrh zobral späť, lebo tento krok je nebezpečný pre Slovensko,“ uviedol Dobrovodský v súvislosti s kritikou po svojom podaní.

Verejný ochranca zdôraznil, že ochrana verejných zdrojov nemôže byť legitímnym dôvodom na obmedzenie slobody prejavovať náboženstvo.

Potenciálne zneužitie verejných zdrojov


Stanovenie neprimerane vysokého početného censu na registráciu nie je priamo spôsobilé ochrániť verejné zdroje pred ich zneužitím,“ povedal Dobrovodský a dodal, že akokoľvek vysoký počet členov cirkvi nedáva záruku jej konania výlučne v súlade s právnym poriadkom.

Ak by zo strany cirkvi došlo k nezákonnému prijímaniu alebo zaobchádzaniu s verejnými zdrojmi, právny poriadok ponúka niekoľko možností, ako tomu zabrániť,“ doplnil ombudsman.

Verejný ochranca tiež upozornil na možnosť, že ak by sa ukázalo, že existuje iná motivácia na zásah do náboženskej slobody občanov ako tá, ktorá je oficiálne deklarovaná v dôvodovej správe k zákonu, môže to byť indícia pre Ústavný súd SR, že pri výkone svojej regulačnej právomoci si Slovenská republika nezachováva neutralitu a nestrannosť v záujme zachovania pluralizmu a riadneho fungovania demokracie.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák sa obáva „islamizácie Slovenska“. Ombudsman spochybnil zmeny v podmienkach registrácie nových cirkví © SITA Všetky práva vyhradené.

