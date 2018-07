Štefánika pripomínajú v B. Bystrici iba busty, kritizuje poslanec

Milan Rastislav Štefánik Foto: TASR/reprofoto Foto: TASR/reprofoto

Banská Bystrica 23. júla (TASR) – Poslanec mestského zastupiteľstva Matúš Molitoris je presvedčený, že také krajské mesto, akým je Banská Bystrica, by si malo pamiatku Milana Rastislava Štefánika začať dôstojne pripomínať. Konštatoval to pri príležitosti 138. výročia narodenia tejto významnej osobnosti a pripomenul, že vďaka Štefánikovi, jeho úspechom v armáde a na poli diplomacie, môžeme v tomto roku oslavovať 100 rokov od vzniku prvého zvrchovaného štátu Čechov a Slovákov.reagoval pre TASR Molitoris.V Banskej Bystrici v súčasnosti nesie meno Štefánika nábrežie pri Hrone, no v minulosti sa mohlo popýšiť i jeho veľkou sochou.konštatoval mestský poslanec.Sásovská busta patrí medzi unikátne, pretože ako jedna z mála zobrazuje Štefánika bez pokrývky hlavy, ktorá je taká typická pre jeho súdobé zobrazenia. Rudlovská sa nachádza na Ulici kapitána Jaroša, kde je spojená s pamätníkom padlým Rudlovčanom počas prvej svetovej vojny." vyzval Molitoris.