Rezort hospodárstva nezmení podmienky poskytovania dotácií na nájomné. Sulíka mrzí, že to postihne čestných podnikateľov

19.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR sa nechystá meniť podmienky poskytovania dotácií na nájomné. Mnohí podnikatelia sa sťažovali najmä na fakt, že na pomoc majú nárok iba tí, ktorí nájomné zmluvy uzatvorili pred 1. augustom 2020 a od dátumu uplynul rok a pol. Ako po stredajšom rokovaní vlády objasnil minister hospodárstva Richard Sulík, dôvodom uvedeného obmedzenia sú podvody z minulosti.„Bohužiaľ, mňa to veľmi mrzí, my sme čelili obrovskému množstvu pokusov o podvody, firmy si medzičasom navyšovali zmluvy, zrazu platili všetci obrovské nájomné," uviedol minister s tým, že podali niekoľko desiatok trestných oznámení. On sám pritom priznal, že to postihne aj množstvo čestných podnikateľov, čo ho mrzí. „Ja musím v prvom rade strážiť verejné peniaze," vysvetlil.