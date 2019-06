Pohoda 2019 : Festival Pohoda line up a ďalšie novinky

Symbolicky v najväčšom festivalovom stane odštartuje program Pohody koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý bude pripomienkou tragédie z roku 2009 a na ktorom zaznejú tri svetové premiéry diel mladých slovenských autorov.



Novinkou line-upu sú zmeny v časoch začiatkov jednotlivých koncertov. Medzi koncertami pribudli desaťminútové pauzy. Niektoré pódiá budú mať nové názvy a prídeme aj s úplnou programovou novinkou. Tou bude stage Sporka Science & Magic – krásne drevené šapitó s vitrážami. V tomto stane budú cez deň prednášky vedcov, poobede sa zmení na nádherný koncertný priestor a po zotmení poskytne program výhradne pre dospelých návštevníkov.

Súčasťou webovej verzie line-upu je už tradične funkcia, vďaka ktorej si môžete vybrať a vytlačiť zoznam vami preferovaných vystúpení. Pre návštevníkov webovej stránky sme pripravili dve verzie zoradenia programu: line up (podľa pódií) a timeline (podľa dní).

nájdete tu: www.pohodafestival.sk/sk/lineup, Timeline si môžete pozrieť tu: www.pohodafestival.sk/sk/timeline

Hudobný program Pohody tvorí vyše 120 umelcov a kapiel z 31 krajín sveta, rebríčku umelcov podľa krajín dominujú Slovensko (42), Veľká Británia (18), USA (10), Česko (7) a Rusko (4). V najbližších týždňoch podrobnejšie predstavíme aj ďalší program, ktorý poteší milovníkov literatúry, divadla, tanca, výtvarného umenia, zaujímavých debát či vedeckých nadšencov.

S blížiacou sa Pohodou rastie aj počet pokusov podvodníkov o predaj falošných lístkov či pochybné predaje na stránkach, ktoré nepatria medzi našich oficiálnych predpredajcov. Pripomíname, aby ste si nekupovali lístky na Pohodu od secondary ticketingových spoločností, nakoľko žiadna z nich nie je našim partnerom (napr. Viagogo), ani od ľudí, ktorým nemôžete na sto percent dôverovať. Často predávajú falošné či kradnuté lístky, ktoré sú zablokované a nedostanete sa s nimi na festival. Lístky sú proti falšovaniu chránené viacerými voľným okom neviditeľnými ochrannými prvkami. Čiarové kódy lístkov budú na vstupe kontrolované čítačkami. Na jeden čiarový kód sa dostane do areálu len jeden človek. Falošné lístky nebudú akceptované, pričom za vzniknutú škodu je zodpovedný návštevník. Vidina malej úspory sa tak môže zmeniť na veľkú stratu a sklamanie. Pravé lístky si môžete kúpiť na našom webe a u našich oficiálnych predpredajcov. Ich zoznam nájdete na www.pohodafestival.sk/listky-shop

Potvrdení umelci Pohody 2019:

Liam Gallagher, Lykke Li, The Roots, Skepta, The 1975, Mac DeMarco, Charlotte Gainsbourg, Mac DeMarco, Lianne La Havas, Mura Masa, Michael Kiwanuka, Death Grips, Jeff Mills, Lola Marsh, Morgan Heritage, Little BIG, Vitalic, Sofi Tukker, TOKiMONSTA, Calypso Rose, Dimension, Amadou & Mariam and The Blind Boys of Alabama, The Plastic People of the Universe & Filharmonie Brno, Donny Benét, Bolo nás jedenást’, Akua Naru a ďalší