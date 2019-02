Rezort zahraničia odporúča pri ceste do USA preveriť lety

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Bratislava 1. februára (TASR) - Pre extrémne chladné počasie by Slováci cestujúci do stredozápadnej alebo severnej časti USA mali preveriť svoje lety. Na svojej stránke to odporúča Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Slovákom, ktorí sa v tejto oblasti už nachádzajú, radí sledovať aktuálny vývoj a riadiť sa pokynmi miestnych zložiek.Rezort zároveň občanov Slovenska vyzýva, aby v prípade cestovania do Spojených štátov využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke MZVaEZ SR. V prípade núdze môžu tiež kontaktovať Generálny konzulát SR v New Yorku na čísle diplomatickej služby +16467076848.Vlna mrazivého vzduchu v týchto dňoch zasiahla oblasť medzi Severnou a Južnou Dakotou a atlantickým pobrežím na severovýchode USA. Mnohé spoločnosti v regióne preto oznámili svojim zamestnancom, aby nechodili do práce. Vo viacerých štátoch sú zrušené úradné hodiny vo vládnych úradoch, ako aj vyučovanie v školách. Miestne letiská odvolali mnoho letov. Zavreté zostali aj obchody.