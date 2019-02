Profil prezidentského kandidáta Mariana Kotlebu

Marián Kotleba, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 1. februára (TASR) - V sobotu 16. marca 2019 sa uskutoční prvé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky (SR) a v prípade, že v ňom žiadny z uchádzačov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, druhé kolo sa bude konať 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.TASR pri tejto príležitosti vydáva profily všetkých prezidentských kandidátov.Líder ĽSNS a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Marian Kotleba odovzdal v stredu 30. januára podpisy na svoju prezidentskú kandidatúru.povedal Kotleba v parlamente.Marian Kotleba sa narodil 7. apríla 1977 v Banskej Bystrici. Absolvoval štúdium na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Potom pracoval ako pedagóg. V roku 2013 ukončil štúdium ekonomiky verejných služieb na Ekonomickej fakulte UMB v rodnom meste.Politickú kariéru začal v roku 2003, keď sa stal vodcom politického hnutia Slovenská pospolitosť, ktoré bolo v roku 2006 rozpustené Najvyšším súdom SR pre jeho extrémistické politické tendencie a pre rozpor s Ústavou SR.Vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) v roku 2013 postúpil Marian Kotleba do 2. kola volieb predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) so ziskom 21,30 % platných hlasov. V 2. kole bol zvolený za predsedu BBSK so ziskom 71.397 (55,53 %) platných hlasov.V parlamentných voľbách v roku 2016 kandidoval na čele kandidátky strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Kotleba - ĽSNS). V súčasnosti je poslancom NR SR a členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť.Marian Kotleba bol 4. novembra 2017 vo voľbách do VÚC neúspešným kandidátom na predsedu (BBSK).Svoju kandidatúru v nadchádzajúcich prezidentských voľbách ohlásil predseda ĽSNS a poslanec Národnej rady SR Marian Kotleba 31. mája 2018. Na post prezidenta SR kandiduje za politickú stranu Kotleba - ĽSNS.Kotleba garantuje, že z volebného boja neodstúpi v prospech iného kandidáta.doplnil s tým, že jeho prezidentská kampaň nebude patriť k najmasívnejším.