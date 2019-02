Profil prezidentského kandidáta Bélu Bugára

Na archívnej snímke Béla Bugár. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Voľby prezidenta Slovenskej republiky (SR) sa budú konať v sobotu 16. marca 2019, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov bolo možné doručiť do 31. januára do polnoci.TASR pri tejto príležitosti vydáva profily všetkých prezidentských kandidátov.Béla Bugár ohlásil, že sa bude vo voľbách v roku 2019 uchádzať o funkciu prezidenta Slovenskej republiky (SR), na sneme strany Most-Híd 9. júna 2018.Podpredseda Národnej rady (NR) SR a šéf strany Most-Híd Béla Bugár odovzdal 14. januára v parlamente petíciu s podpismi potrebnými na jeho prezidentskú kandidatúru. "," informoval Bugár, ktorý chce byť prezidentom všetkých ľudí a nerozdeľovať spoločnosť. Potvrdil, že už má zriadený transparentný účet.Béla Bugár sa narodil 7. júla 1958 v Bratislave. Štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT, dnes STU - Slovenská technická univerzita) v Bratislave ukončil v roku 1982. Do roku 1990 pracoval ako strojný inžinier v Závodoch ťažkého strojárstva (ZŤS) v Bratislave.Hneď po Novembri '89 vstúpil do politiky a už začiatkom roka 1990 spoluzakladal Maďarské kresťanskodemokratické hnutie (MKDH). V roku 1991 sa stal jeho druhým predsedom (prvým bol Kálmán Janics).V rokoch 1990-1992 bol Béla Bugár poslancom Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR, od roku 1992 až doteraz pôsobí ako poslanec slovenského parlamentu. MKDH viedol až do roku 1998, keď sa spojilo s ďalšími maďarskými politickými subjektmi - s hnutím Spolužitie a s Maďarskou občianskou stranou (MOS). Spoločný subjekt mal názov Strana maďarskej koalície (SMK). Jeho vznik bol reakciou na zmenu volebného zákona, ktorú iniciovala Mečiarova vláda a ktorá koalíciám sprísnila podmienky na vstup do parlamentu.Béla Bugár bol predsedom SMK od 21. mája 1998 do 31. marca 2007. Počas dvoch volebných období v rokoch 1998-2006 vykonával funkciu podpredsedu NR SR. Od 7. februára 2006 do predčasných parlamentných volieb v júni 2006 bol poverený vedením parlamentu, pretože Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vystúpilo z vládnej koalície a dovtedajší predseda parlamentu Pavol Hrušovský (KDH) na tento post rezignoval.Po parlamentných voľbách v roku 2006 bol Béla Bugár členom parlamentného klubu poslancov za SMK a členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Klub SMK opustil 22. apríla 2009 a do konca volebného obdobia bol nezávislým poslancom NR SR.Od roku 2009 začali odídenci z SMK formovať novú politickú stranu s názvom Most-Híd. Ustanovujúci snem strany sa uskutočnil 11. júla 2009 a delegáti si za predsedu strany zvolili Bélu Bugára. Tento post zastáva dodnes.V parlamentných voľbách v roku 2010 strana Most-Híd získala 8,12 percenta platných hlasov voličov a stala sa vládnou stranou. Bugár pôsobil od 8. júla 2010 do 4. apríla 2012 na poste podpredsedu NR SR.V predčasných voľbách v marci 2012 získal Most-Híd 6,89 percenta hlasov a strana pôsobila počas volebného obdobia v opozícii.V parlamentných voľbách, ktoré sa konali 5. marca 2016, získala strana Most-Híd 6,50 percenta hlasov a stala sa súčasťou vládnej koalície spolu so Smerom-SD, Slovenskou národnou stranou a stranou #Sieť. Béla Bugár opäť zastáva post podpredsedu NR SR.