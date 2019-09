Saudská Arábia ukázala novinárom miesto, kde podľa nej zaútočil Irán

Na satelitnej snímke vydanej 14. septembra 2019 čierny dym stúpa po útoku na zariadenie spoločnosti Aramco - na závod na spracovanie ropy v Búkjaku v Saudskej Arábii. Saudská Arábia dočasne pozastavila výrobu v dvoch ropných zariadeniach, na ktoré v sobotu 14. septembra 2019 zaútočili jemenskí povstalci. Saudskoarabský minister energetiky Abdal Azíz bin Salmán vo svojom vyhlásení uviedol, že útoky na zariadenia spoločnosti Aramco - na závod na spracovanie ropy v Búkjaku a ropné pole Churajs na východe Saudskej Arábie - majú za následok pokles produkcie o 5,7 milióna barelov ropy denne, čo je zhruba polovica dennej ťažby Saudskej Arábie a päť percent globálnych dodávok ropy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 20. septembra (TASR) - Saudská Arábia vzala v piatok novinárov na miesto útoku riadenými strelami a dronmi, do dôležitého ropného zariadenia v samotnom centre saudskoarabského kráľovstva. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Novinári pricestovali do mesta Bikajk (Abkajk) vo Východnej provincii kráľovstva. V meste má sídlo zariadenie na spracovanie ropy.Zariadenie postihol útok 14. septembra a ten spôsobil, že saudskoarabská produkcia ropy sa znížila až o polovicu - narušil aj jej celosvetové dodávky.Spojené štáty obviňujú z podniknutia útoku Irán. Saudská Arábia tvrdí, že útok bol. Teherán popiera, že sa na útoku podieľal a varoval Spojené štáty, aby nepodnikali odvetný úder na Irán, lebo inak sa saudskoarabské kráľovstvo ocitneK útoku sa síce prihlásili jemenskí povstalci - húsíovia, spriaznení s Iránom, ale analytici na základe skúmania trosiek munície vyhlasujú, že použité strely by nemali dostatočný dolet na to, aby miesto útoku dosiahli z Jemenu.