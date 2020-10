Riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Jaroslav Dóczy bol pozitívne testovaný na koronavírus. Ako informovalo divadlo, momentálne sa nachádza v domácej karanténe.Dóczy o svojom pozitívnom testovaní informoval v utorok aj prostredníctvom sociálnej siete. „Milí priatelia, za včera pribudlo v Nitrianskom kraji 148 pozitívnych prípadov súvisiacich s ochorením COVID-19. Jeden z tých prípadov som, žiaľ, aj ja. Som v domácej karanténe. Chcem všetkých vyzvať, aby dodržiavali opatrenia, ktoré sú dôležité, a nepodceňovali ani jedno z nich,“ uviedol Dóczy vo svojom statuse.Prevádzka v divadle v súčasnosti prebieha v normálnom režime. Niekoľko pracovníkov, ktorí prišli do kontaktu s riaditeľom DAB, zostalo preventívne doma a pracujú v režime home office. Niektorí už majú naplánované preventívne testovanie na ochorenie COVID-19. „V divadle sa dlhodobo dodržiavajú prísne epidemiologické opatrenia. Priestory budovy sa pravidelne dezinfikujú certifikovaným prípravkom, zamestnanci nosia rúška a využívajú dezinfekčné prostriedky, ktoré sú voľne prístupné na chodbách divadla,“ informovalo v súvislosti s aktuálnou situáciou vedenie DAB.Podľa Dóczyho sa pandémia v divadle nikdy nepodceňovala. „Ja sám som v poslednom čase neprichádzal do kontaktu s hercami ani tvorivými tímami, ktoré pripravujú inscenáciu Vlastníci či konkurzy do muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť. DAB preto momentálne funguje normálne, pri dodržiavaní všetkých hygienických opatrení. Divadlo sa, samozrejme, v nasledujúcom období bude dôsledne riadiť všetkým nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre,“ dodal Dóczy.