Ako sa má správať osoba v domácej izolácii?

Osoba, ktorá sa nachádza v domácej karanténe a žije v spoločnej domácnosti s ďalšími, musí obmedziť kontakt s ostatnými a izolovať sa v samostatnej izbe. Samozrejmosťou je miestnosť často vetrať.





"Nesmie ani zdieľať spoločnú izbu s osobami, ktoré patria do ohrozenej kategórie. Obmedzenia sa vzťahujú aj na spoločnú kúpeľňu," komentovala s tým, že takáto osoba ju používa ako posledná, následne ju treba dôkladne vydezinfikovať. Samozrejmosťou je používanie vlastných uterákov a dodržiavanie správnej hygieny rúk.Ministerstvo zdôraznilo, že od ostatných členov domácnosti je potrebné udržiavať vzdialenosť aspoň 1,5 metra a nosiť rúško. Stravu je potrebné konzumovať vo svojej izbe, rovnako je nutné mať vyčlenený vlastný riad a poháre. Bielizeň treba prať na minimálne 60 stupňov Celzia, žehliť ju na najvyššej možnej teplote. Prízvukovalo, že všetok odpad treba skladovať v plastovom vreci pevne uzavretom.Ak takáto osoba býva v rodinnom dome, môže ísť do svojej súkromnej záhrady alebo na dvor. Ak býva v byte, môže ísť na súkromný balkón. V prípade potreby nákupu potravín, iného tovaru a liekov je nutné požiadať o pomoc inú osobu, ktorá nie je v karanténe. Tá donesie nákup k vchodovým dverám. Rezort zdravotníctva pripomenul, že je možné vybaviť objednávku aj telefonicky alebo e-mailom. "Pokyny pre dodanie tovaru musia uvádzať, že nákup by mal byť dodaný pred vchodové dvere," zdôraznilo ministerstvo.Rezort tiež pripomenul, že osoba v domácej karanténe nesmie chodiť na verejné miesta vrátane obchodov, kultúrnych, spoločenských a športových udalostí, ani sa zúčastňovať na súkromných akciách, nesmie používať hromadnú dopravu alebo taxík, nesmie nikoho navštevovať ani prijímať návštevy. Vstup do domu či bytu, kde sa nachádza osoba v karanténe, majú len osoby, ktoré tam bývajú, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade potreby.V prípade, že u osoby bolo potvrdené ochorenie COVID-19, žije v spoločnej domácnosti s ďalšími osobami, aj tie zostávajú v domácej izolácii.