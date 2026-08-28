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28. augusta 2026
Polícia bude dohliadať na bezpečnosť počas festivalu Uprising, upozorňuje aj na dopravné obmedzenia – FOTO
Festival Uprising 2026 začne v piatok večer (28. augusta) na bratislavských Zlatých Pieskoch a potrvá až do nedele 30. augusta. Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s
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28.8.2026 (SITA.sk) - Festival Uprising 2026 začne v piatok večer (28. augusta) na bratislavských Zlatých Pieskoch a potrvá až do nedele 30. augusta.
Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s festivalom Uprising 2026, ktorý začne v piatok večer na bratislavských Zlatých Pieskoch a potrvá až do nedele 30. augusta.
Ako uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, verejný poriadok bude zabezpečovať dostatočný počet príslušníkov Policajného zboru, ktorí budú napomáhať organizátorovi podujatia.
Obyvateľov žiadajú, aby počas bezpečnostných opatrení rešpektovali pokyny, prípadne výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným.
„V prípade ak by došlo k narušeniu verejného poriadku prípadne k páchaniu inej protiprávnej činnosti, polícia v zmysle zákona o Policajnom zbore využije všetky zákonné možnosti na zjednanie nápravy a obnovenie verejného poriadku," zdôraznil Szeiff.
Polícia zároveň upozorňuje, že z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti podujatia, ako aj ochrany života a zdravia jeho účastníkov, môže dôjsť k dopravným obmedzeniam, ktoré budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením a hliadkami dopravnej polície. Vodičov žiadajú, aby sa riadili pokynmi polície a zvýšili pozornosť.
Zdroj: SITA.sk - Polícia bude dohliadať na bezpečnosť počas festivalu Uprising, upozorňuje aj na dopravné obmedzenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia upozorňuje na obmedzenia v súvislosti s festivalom Uprising 2026, ktorý začne v piatok večer na bratislavských Zlatých Pieskoch a potrvá až do nedele 30. augusta.
Rešpektovanie pokynov a ohľaduplnosť
Ako uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, verejný poriadok bude zabezpečovať dostatočný počet príslušníkov Policajného zboru, ktorí budú napomáhať organizátorovi podujatia.
Obyvateľov žiadajú, aby počas bezpečnostných opatrení rešpektovali pokyny, prípadne výzvy polície a boli ohľaduplní voči ostatným.
Dopravné obmedzenia pre vodičov
„V prípade ak by došlo k narušeniu verejného poriadku prípadne k páchaniu inej protiprávnej činnosti, polícia v zmysle zákona o Policajnom zbore využije všetky zákonné možnosti na zjednanie nápravy a obnovenie verejného poriadku," zdôraznil Szeiff.
Polícia zároveň upozorňuje, že z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti podujatia, ako aj ochrany života a zdravia jeho účastníkov, môže dôjsť k dopravným obmedzeniam, ktoré budú riadne vyznačené prenosným dopravným značením a hliadkami dopravnej polície. Vodičov žiadajú, aby sa riadili pokynmi polície a zvýšili pozornosť.
Zdroj: SITA.sk - Polícia bude dohliadať na bezpečnosť počas festivalu Uprising, upozorňuje aj na dopravné obmedzenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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