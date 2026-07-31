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 24hod.sk    Zo zahraničia

31. júla 2026

Varšava si po dopade rakety na svoje územie predvolala ruského veľvyslanca


Tagy: Poľská vláda raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Poľské úrady tvrdia, že strela typu Ch-101 bola vyrobená tento rok pri Moskve. Incident vyšetrujú aj za účasti ukrajinského experta.



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russia_ukraine_war_36511 676x451 31.7.2026 (SITA.sk) - Poľské úrady tvrdia, že strela typu Ch-101 bola vyrobená tento rok pri Moskve. Incident vyšetrujú aj za účasti ukrajinského experta.


Poľské ministerstvo zahraničných vecí si v piatok predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako deň predtým dopadla do jednej z východných oblastí krajiny ruská strela. Oznámil to poľský premiér Donald Tusk.

Strela dopadla na pole neďaleko obce Tarnawa kolonia približne 80 kilometrov od hraníc s Ukrajinou, kde po výbuchu zostal kráter. NATO aj európski lídri pripísali zodpovednosť za incident Rusku.

„Dnes si poľské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti so strelou, ktorá včera dopadla na poľské územie,“ uviedol Tusk na sociálnej sieti X.

Ani najmenšie pochybnosti


Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že išlo o strelu typu Ch-101, ktorá bola vyrobená v druhom štvrťroku tohto roka v závode neďaleko Moskvy.

Podľa hovorcu prokuratúry v Lubline Marcina Kozaka ukrajinský expert, ktorý prišiel na miesto, nemal „najmenšie pochybnosti“ o pôvode ani type strely.

Nebol prvý


Poľsko už v minulosti zaznamenalo viacero incidentov súvisiacich s vojnou na Ukrajine. V novembri 2022 dopadla do obce Przewodów ukrajinská protivzdušná strela, ktorá zabila dvoch ľudí.

V septembri 2025 poľská protivzdušná obrana zostrelila alebo zaznamenala pád približne 20 ruských dronov, ktoré narušili vzdušný priestor krajiny.


Zdroj: SITA.sk - Varšava si po dopade rakety na svoje územie predvolala ruského veľvyslanca © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Poľská vláda raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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