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31. júla 2026
Varšava si po dopade rakety na svoje územie predvolala ruského veľvyslanca
Poľské úrady tvrdia, že strela typu Ch-101 bola vyrobená tento rok pri Moskve. Incident vyšetrujú aj za účasti ukrajinského experta.
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31.7.2026 (SITA.sk) - Poľské úrady tvrdia, že strela typu Ch-101 bola vyrobená tento rok pri Moskve. Incident vyšetrujú aj za účasti ukrajinského experta.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí si v piatok predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako deň predtým dopadla do jednej z východných oblastí krajiny ruská strela. Oznámil to poľský premiér Donald Tusk.
Strela dopadla na pole neďaleko obce Tarnawa kolonia približne 80 kilometrov od hraníc s Ukrajinou, kde po výbuchu zostal kráter. NATO aj európski lídri pripísali zodpovednosť za incident Rusku.
„Dnes si poľské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti so strelou, ktorá včera dopadla na poľské územie,“ uviedol Tusk na sociálnej sieti X.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že išlo o strelu typu Ch-101, ktorá bola vyrobená v druhom štvrťroku tohto roka v závode neďaleko Moskvy.
Podľa hovorcu prokuratúry v Lubline Marcina Kozaka ukrajinský expert, ktorý prišiel na miesto, nemal „najmenšie pochybnosti“ o pôvode ani type strely.
Poľsko už v minulosti zaznamenalo viacero incidentov súvisiacich s vojnou na Ukrajine. V novembri 2022 dopadla do obce Przewodów ukrajinská protivzdušná strela, ktorá zabila dvoch ľudí.
V septembri 2025 poľská protivzdušná obrana zostrelila alebo zaznamenala pád približne 20 ruských dronov, ktoré narušili vzdušný priestor krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Varšava si po dopade rakety na svoje územie predvolala ruského veľvyslanca © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľské ministerstvo zahraničných vecí si v piatok predvolalo ruského veľvyslanca po tom, ako deň predtým dopadla do jednej z východných oblastí krajiny ruská strela. Oznámil to poľský premiér Donald Tusk.
Strela dopadla na pole neďaleko obce Tarnawa kolonia približne 80 kilometrov od hraníc s Ukrajinou, kde po výbuchu zostal kráter. NATO aj európski lídri pripísali zodpovednosť za incident Rusku.
„Dnes si poľské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti so strelou, ktorá včera dopadla na poľské územie,“ uviedol Tusk na sociálnej sieti X.
Ani najmenšie pochybnosti
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uviedol, že išlo o strelu typu Ch-101, ktorá bola vyrobená v druhom štvrťroku tohto roka v závode neďaleko Moskvy.
Podľa hovorcu prokuratúry v Lubline Marcina Kozaka ukrajinský expert, ktorý prišiel na miesto, nemal „najmenšie pochybnosti“ o pôvode ani type strely.
Nebol prvý
Poľsko už v minulosti zaznamenalo viacero incidentov súvisiacich s vojnou na Ukrajine. V novembri 2022 dopadla do obce Przewodów ukrajinská protivzdušná strela, ktorá zabila dvoch ľudí.
V septembri 2025 poľská protivzdušná obrana zostrelila alebo zaznamenala pád približne 20 ruských dronov, ktoré narušili vzdušný priestor krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Varšava si po dopade rakety na svoje územie predvolala ruského veľvyslanca © SITA Všetky práva vyhradené.
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