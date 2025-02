Riaditeľky úsekov SNG nesúhlasia s novým výberovým konaním, v konflikte záujmov podľa nich bol okrem člena komisie aj jeden z uchádzačov

V konflikte záujmov bol aj jeden z uchádzačov

Na daný konflikt upozornila členka výberovej komisie

24.2.2025 (SITA.sk) - Riaditeľky úsekov Slovenskej národnej galérie (SNG) sa vyjadrili k neplatnému výberovému konaniu na post riaditeľa či riaditeľky SNG. Výberové konanie na post šéfa SNG vyhlásilo Ministerstvo kultúry (MK) SR za neplatné.Ako v piatok 21. februára informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská , dôvodom, pre ktorý bolo výberové konanie z 19. februára vyhlásené za neplatné, je zistenie konfliktu záujmov u jedného z členov výberovej komisie. Konflikt záujmov bol u člena výberovej komisie zistený ministerstvom po samotnom výberovom konaní. Listom naň upozornili aj riaditeľky SNG."Ministerka kultúry Martina Šimkovičová v tejto súvislosti zdôrazňuje, že od začiatku svojho pôsobenia na ministerstve deklarovala, že jej prioritou je transparentnosť. Preto je podľa nej neakceptovateľné, aby sa pri výberovom konaní porušil zákon," uviedla Bačinská. Dodala, že šéfka rezortu kultúry okamžite konala a nariadila preskúmanie podozrenia z konfliktu záujmov, a potom vyvodila dôsledky. Rezort kultúry vyhlási nové výberové konanie, o jeho podrobnostiach bude MK SR informovať.Ako vo vyjadrení uviedli Ľubica Orechovská , Bohdana Hromádková a Mária Bohumelová, 13. februára sa prihlásili do výberového konania s cieľom upozorniť na situáciu v inštitúcii, spomenuli napríklad zamestnancov vo výpovediach, rušenie výstav a spoluprác či odstúpených sponzorov."Z médií sme sa v piatok 21. februára 2025 dozvedeli, že výberové konanie Ministerstvo kultúry vyhlásilo za neplatné z dôvodu konfliktu záujmov jedného z členov výberovej komisie, na čo sme ministerstvo upozornili," napísali ďalej riaditeľky úsekov SNG, no zdôraznili, že v konflikte záujmov bol nielen člen výberovej komisie, ale aj jeden z uchádzačov."Toto naznačuje účelové zloženie komisie zo strany Sekcie kultúrneho dedičstva a štátneho jazyka, ktorá proces garantovala a žiaľ, zlyhala," tvrdia riaditeľky úsekov SNG.Podotkli, že na daný konflikt záujmov upozornila už 17. februára členka výberovej komisie zastupujúca zamestnancov SNG, a to počas otvárania obálok za prítomnosti riaditeľky osobného úradu a riaditeľky kancelárie ministerky. Táto členka výberovej komisie v piatok 21. februára opäť požiadala o prešetrenie."Máme za to, že uchádzač, ktorý je v konflikte záujmov by mal z výberového procesu odstúpiť, alebo by mal byť vylúčený," vravia riaditeľky úsekov SNG.Na základe zákona môže byť výberové konanie úspešné, alebo neúspešné, no nie platné či neplatné. "V prípade viacerých úspešných uchádzačov nie je možné vyhlásiť nové výberové konanie. V súlade so zákonom je vyhlasovateľ výberového konania povinný postupovať podľa poradia a ponúknuť pozíciu štatutárneho orgánu úspešnému uchádzačovi v poradí. Oceňujeme Vaše konanie, že nevymenujete uchádzača v konflikte záujmov do funkcie, ale dúfame, že budete ďalej postupovať v súlade so zákonom, podľa ktorého ste výberové konanie vyhlásili," uzavreli.