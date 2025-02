Miro Jaroš nahral 100-ročnú pesničku. Video s Evelyn a Ferom Jokeom žne úspech na internete

Chytľavá skladba má nový život

23.2.2025 (SITA.sk) - Znelku „Pozor, zákruta!“ pozná niekoľko generácií, no len málokto vie, že pôvodná pesnička, ktorej znelka zvuk nesie, vznikla v roku 1925 v Amerike a tento rok oslavuje sté narodeniny. Jej pôvodný názov je „Yes Sir, That's My Baby a celosvetovo bola prespievaná už veľmi mnohokrát.O slovenskú verziu sa postaral obľúbený spevák Miro Jaroš, ktorý na ňu napísal vlastný text a k refrénu doplnil slohy.„Inšpirovala ma znelka relácie Pozor, zákruta! Keď som pracoval na albume Disko, mal som v pláne prerobiť ju a tak som kontaktoval archív Rádia Slovensko. Tam mi povedali, že znelka je použitá z pesničky „Yes Sir, That's My Baby“. Tak som začal googliť, až som sa dozvedel, že nahrávka je po rokoch už verejným majetkom,” približuje Miro Jaroš zrod piesne.S Randym Gnepom sa nasledovne zavreli do jeho štúdia Basem3nt a chytľavej pesničke vdýchli nový život. Videoklip spevák so svojím tímom nakrúcal minulý rok v septembri, no premiéry sa dočkal až v týchto dňoch.„Požičali sme si parádny retro autobus a užívali sme si jazdu v ňom. Policajti kvôli nakrúcaniu uzatvorili jednu z ciest pri Záhorskej Bystrici,” spomína Miro na natáčanie klipu. Režisérskej stoličky sa opäť zhostil Pierre Lexis a tanečnú choreografiu pripravil Noro Grofčík.„Od začiatku som vedel, že chcem, aby sa v autobuse viezli všetky vekové kategórie. Dokonca aj babička s husou. Pripomínalo mi to moje detstvo na dedine. Celý klip je ladený do tej doby. Potešilo ma, keď pozvanie na vystupovanie v klipe prijali Evelyn a Fero Joke. Úplne sa mi tam hodili a zábava s nimi bola o to väčšia. A Slovensko je nielen krásne, ako spievam v pesničke, ale potrebuje sa aj zabávať! Podľa toho, ako ľudia reagujú na sociálnych sieťach, už tancujú doma celé rodiny. Zámer sa vydaril,” teší sa spevák skvelým odozvám na svoj najnovší vizuálny počin.A veru sa zabávajú ! Svedčia o tom čísla pozretí na internete. Za 4 dni má videoklip viac ako 135 000 vzhliadnutí a každým dňom rastú čoraz rýchlejšie!