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13. júna 2026
Nela Pocisková prichádza s novým albumom #NEdokonaLA
Tagy: Nela Pocisková
Novinka vznikala prirodzene, bez plánov a bez snahy zapadnúť do očakávaní. Je výsledkom obdobia, počas ktorého si Nela opäť našla cestu k tvorbe a pripomenula si, prečo sa hudbe venuje.
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Po úspechu albumu Cesta prichádza Nela Pocisková s novou hudobnou kapitolou. Album #NEdokonaLA prináša deväť nových skladieb, ktoré ukazujú speváčku v podobe, v akej ju poslucháči doteraz nemali možnosť spoznať.
Novinka vznikala prirodzene, bez plánov a bez snahy zapadnúť do očakávaní. Je výsledkom obdobia, počas ktorého si Nela opäť našla cestu k tvorbe a pripomenula si, prečo sa hudbe venuje.
„Po svojom prvom albume som sa na dlhý čas akoby zastavila. Hudba bola stále súčasťou môjho života, ale tvorba išla bokom. Až album Cesta vo mne znovu prebudil chuť písať, nahrávať a hľadať vlastný zvuk. Uvedomila som si, že nechcem robiť hudbu podľa predstáv iných, ale takú, ktorá robí radosť mne.“
Kľúčovým momentom bolo stretnutie s producentom Maxom Miklošom. Práve jeho rukopis dal novým skladbám charakter, ktorý sa v slovenskom popovom priestore nevyskytuje často. „Keď som počula Maxovu tvorbu, okamžite ma zaujala. Je moderná, svieža a odvážna. Možno znie menej slovensky, než sú pri mne ľudia zvyknutí, ale práve preto ma bavila. Od začiatku som cítila, že máme podobné hudobné videnie,“ hovorí speváčka.
Album #NEdokonaLA prináša pestrú zmes vplyvov, od súčasného popu a tanečných skladieb cez reggae, garage pop, two-step či africké rytmy až po nostalgické retro momenty. Napriek žánrovej rozmanitosti však pôsobí kompaktne a autenticky. „Možno to bude hudba, ktorú odo mňa ľudia nebudú čakať. Ale je to presne tá hudba, ktorú som vždy chcela robiť. Taká, pri ktorej mi doslova piští srdce,“ spresňuje Nela.
Na albume sa podieľala aj textárka Saša Okalová, ktorá spolu s Nelou a Maxom vytvorila silný autorský tím. Výsledkom sú skladby, v ktorých sa odrážajú osobné príbehy, zážitky, pády aj nové začiatky. Ústredným bodom albumu je titulná skladba #NEdokonaLA. Práve tá dala názov celému projektu a vystihuje jeho hlavnú myšlienku.
„Je to moja najúprimnejšia skladba. Povedala som v nej veci, ktoré som možno dlho držala v sebe. Je o prijatí vlastných chýb, slabostí aj nedokonalostí. O tom, že nemusíme byť dokonalí, aby sme boli šťastní. A úprimne? Byť dokonalá ma už vôbec nebaví,“ tvrdí speváčka.
Nový album nie je len hudobnou novinkou. Je výpoveďou ženy, ktorá sa prestala snažiť vyhovieť všetkým naokolo a našla odvahu byť sama sebou. #NEdokonaLA je Nela Pocisková bez filtrov. Priama, úprimná, hravá, ženská a slobodná.
Tagy: Nela Pocisková
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