Sulík: V rámci EÚ znižujme emisie, ale musíme staviť na jadrovú energetiku, inak to nepôjde (video)

Green Deal treba prispôsobiť realite

„Fit for fifty five“ je marketingovo super

3.6.2024 (SITA.sk) - Znižovanie emisií v rámci Európskej únie je dobrý a potrebný krok, ale bez jadrovej energetiky to nepôjde. Tvrdí to Richard Sulík , líder eurokandidátky strany Sloboda a Solidarita (SaS) . Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA, najviac proti jadru sú tí, ktorí chcú znižovanie emisií.„Ale ja sa pýtam, ako to chcú dosiahnuť, keď uholná elektráreň produkuje 68-krát viac emisií ako jadrová elektráreň. V Nemecku si odstavili 14 funkčných jadrových elektrární a dnes musia spúšťať uholné elektrárne, ktoré odstavili ešte predtým, ako odstavili tieto jadrové. Samozrejme, Nemecko nemá šancu splniť čiastkové ciele v oblasti energetiky ani v oblasti dopravy,“ poukázal Sulík, ktorý je dlhodobým zástancom jadrovej energie.Zelenú dohodu, tzv. Green Deal pokladá Sulík za v zásade dobrý a správny projekt, no podľa neho ho treba prispôsobiť realite. „Dávajme si realistické ciele, nepoškodzujeme našu ekonomiku, neničme náš priemysel. Snažme sa o zníženie CO2, ale prehodnoťme tie ciele, napríklad to, čo sú tie emisné povolenky . Dnes to platí iba pre veľkých producentov CO2, že musia kupovať tie emisné povolenky, od roku 2027 to má platiť už aj pre rodinné domy alebo napríklad osobné autá,“ podotýka Sulík.Zákaz spaľovacích motorov treba podľa neho odsunúť a ávať ho ako cieľ do roku 2030, ale až 2050, prípadne ho úplne zrušiť. „Predstavte si nejakých 100 - 120 rokov dozadu, keď bolo vynájdené motorové vozidlo, tak tiež nikto neprišiel s takou hlúposťou, že zakážeme konské povozy. Súperili koncepty a zvíťazil ten lepší, efektívnejší," dodal.Sulík kritizuje cieľ Európskej únie znížiť emisie do roku 2030 emisie o 55 percent. „V angličtine to znie super, tak marketingovo, že 'fit for fifty five', to máte samé F," hovorí Sulík.V praxi je však podľa neho oveľa reálnejšie nižšie číslo. „Green Deal je fajn, ale po prvé odsuňme dosiahnutie tých cieľov, po druhé znížme niektoré ciele a po tretie vyčíslime vždy náklady a prínosy a rozhodujme sa podľa toho, kde najefektívnejším spôsobom ušetríme CO2," uzavrel Sulík.