Piatok 8.8.2025
Riešenie pre budúce úhrady mýta: DKV Mobility predstavuje nový mýtny box 4G
Tagy: 4G DKV MOBILITY Mýtny box PR
Zdieľať
8.8.2025 (SITA.sk) -
DKV Mobility predstavuje nový mýtny box vybavený technológiou 4G. Poskytovateľ služieb pre medzinárodnú mobilitu týmto krokom reaguje na ohlásené ukončenie prevádzky zastaraných mobilných sietí s technológiou 2G v niekoľkých európskych krajinách. Napríklad Švajčiarsko zavedie v roku 2026 na báze 4G nový mýtny systém pre vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony. Plány na ukončenie mýtnych služieb využívajúcich technológiu 2G do konca roka 2030 oznámili aj ďalšie krajiny, okrem iného aj Nemecko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko a Nórsko. Nová generácia mýtneho boxu DKV Box Europe rozšíri portfólio služieb spoločnosti DKV Mobility pre európske elektronické mýtne systémy EETS (European Electronic Toll Service) v štvrtom štvrťroku 2025.
Jérôme Lejeune, riaditeľ DKV Mobility zodpovedný za služby pre mýtne systémy a vratky, k tejto inovácii povedal: "S novou generáciou mýtneho boxu DKV Box Europe definujeme významný míľnik pre budúcnosť európskeho mýtneho trhu. Naši zákazníci budú ťažiť z výhod výkonného riešenia pripraveného na budúcnosť, ktoré ich bude spoľahlivo podporovať v 15 európskych krajinách."
Nový DKV Box Europe 4G je vybavený veľkým farebným displejom, ktorý umožňuje ešte rýchlejšie a intuitívnejšie ovládanie. Jediným kliknutím sa vodiči dostanú do kľúčových vedľajších ponúk na nastavenie počtu náprav a hmotnosti vozidla. Vďaka technológii "plug-and-play" je možné staré zariadenie jednoducho vymeniť za nový box pomocou doteraz používaného 2G kábla – používateľ box zapojí a môže ho ihneď používať. Zariadenie funguje úplne nezávisle, bez nutnosti použitia smartfónu. DKV Box Europe 4G kombinuje technológie DSRC (Dedicated Short Range Communication – vyhradená komunikácia na krátku vzdialenosť) a GNSS (Global Navigation Satellite System – globálny navigačný satelitný systém), ktoré zabezpečujú hladký priebeh úhrady mýta bez ohľadu na to, či je v danej krajine používaný mikrovlnný alebo satelitný systém. Výnimočnou funkciou je inteligentný monitoring batérie, ktorý včas upozorní používateľa na jej nízky stav, aby bolo zabezpečené neprerušované napájanie. Box tiež dostáva pravidelné bezdrôtové aktualizácie softvéru vrátane automatickej integrácie nových funkcií.
DKV Box Europe v súčasnosti podporuje 18 mýtnych systémov v 15 európskych krajinách vrátane Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Belgicka, Francúzska, Portugalska, Španielska, Talianska, Poľska, Slovenska, Slovinska, Bulharska a Maďarska. DKV Box Europe pokrýva aj kľúčové mosty a tunely, napríklad tunely Warnowquerung a Herrentunnel v Nemecku, tunel Liefkenshoek v Belgicku a škandinávske mosty. Na jeseň 2025 bude ponuka rozšírená aj o mýtnu službu pre Českú republiku.
Spoločnosť DKV Mobility, ktorá obsluhuje ~ 416 000 aktívnych zákazníkov vo viac ako 50 krajinách Európy a zamestnáva ~ 2 700 ľudí, je poprednou európskou B2B platformou pre platby a riešenia na cestách s približne 90-ročnou históriou a cieleným rastom. Spoločnosť ponúka prístup k najrozsiahlejšej akceptačnej sieti v Európe, ktorá zahŕňa ~70 000 konvenčných čerpacích staníc, ~1 000 000 verejných a poloverejných nabíjacích miest pre elektromobily a ~24 000 čerpacích staníc s alternatívnymi palivami. DKV Mobility je tiež popredným poskytovateľom riešení pre platby mýta v Európe. Ponúka aj služby mobility vrátane servisu vozidiel na približne 36 000 servisných miestach alebo inovatívnych digitálnych riešení. V oblasti finančných služieb je DKV Mobility popredným poskytovateľom riešení pre vrátenie DPH. DKV Mobility dosiahla v roku 2024 transakcie vo výške 19 miliárd EUR a tržby vo výške 839 miliónov EUR. Cieľom DKV Mobility je smerovať k efektívnej a udržateľnej budúcnosti mobility. Všetky údaje sú k 6/2025, pokiaľ nie je uvedené inak. Viac informácií na dkv-mobility.com
