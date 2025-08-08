Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

08. augusta 2025

V Grécku pre silný vietor zastavili trajektovú dopravu, dvaja turisti prišli v mori o život


Desaťtisíce ľudí v Grécku prišli v piatok o možnosť cestovať trajektom. Pre silný vietor totiž úrady prikázali trajektom zostať v prístavoch. Ministerstvo civilnej ochrany po mimoriadnom zasadaní uviedlo, že ...



greece_daily_life_82999 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Desaťtisíce ľudí v Grécku prišli v piatok o možnosť cestovať trajektom. Pre silný vietor totiž úrady prikázali trajektom zostať v prístavoch. Ministerstvo civilnej ochrany po mimoriadnom zasadaní uviedlo, že nárazy vetra dosiahnu rýchlosť 88 kilometrov za hodinu, hlavne v južnej časti Egejského mora a v Krétskom mori.


Dvaja vietnamskí turisti zomreli v piatok v mori pri gréckom ostrove Milos v súostroví Kyklady. „Žena spadla do vody a muž sa ju zrejme snažil zachrániť,“ povedala pre agentúru AFP hovorkyňa gréckej pobrežnej stráže.

Prístavom v okolí Atén dovolili trajektovú dopravu len na najbližšie ostrovy. Grécke Národné observatórium v Aténach okrem toho vo vyhlásení varovalo, že existuje „veľmi vysoký potenciál lesných požiarov spôsobených vetrom“ najmä na východe a juhu krajiny.

Starosta Atén vo štvrtok uzavrel Národnú záhradu po tom, ako na jednej z najrušnejších ulíc gréckeho hlavného mesta spadol strom, ktorý tesne minul kupujúcich.


Zdroj: SITA.sk - V Grécku pre silný vietor zastavili trajektovú dopravu, dvaja turisti prišli v mori o život © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne počasie
