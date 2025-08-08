Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 8.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oskar
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

08. augusta 2025

Ukrajinské drony v júli zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal Syrskyj


Tagy: Drony vojna na Ukrajine

Ukrajinské bezpilotné systémy v júli zasiahli viac ako 23-tisíc ruských cieľov a zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal v piatok hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. „Hlavnou ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_crucial_week_01403 676x451 8.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské bezpilotné systémy v júli zasiahli viac ako 23-tisíc ruských cieľov a zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal v piatok hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. „Hlavnou prioritou je ničenie ruského personálu,“ dodal. Informuje o tom web Kyiv Independent.


Syrskyj poznamenal, že drony sa stali „neoddeliteľnou súčasťou“ ukrajinských vojenských operácií a zohrávajú kľúčovú úlohu popri pechote a delostrelectve pri vzdorovaní ruským silám.

V ruskej vojne na Ukrajine sú obe strany vo veľkej miere závislé od bezpilotných systémov pri prieskume a cielených úderoch. Kyjev zintenzívnil útoky dronmi proti ruskému územiu s cieľom narušiť logistiku, preťažiť ruskú protivzdušnú obranu a prinútiť Moskvu odkloniť zdroje od frontových línií.


Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony v júli zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal Syrskyj © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Drony vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Rozdávanie prezervatívov je v armádach NATO bežné, podľa ministerstva obrany ide o edukačný predmet
<< predchádzajúci článok
Riešenie pre budúce úhrady mýta: DKV Mobility predstavuje nový mýtny box 4G

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 