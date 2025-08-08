|
Piatok 8.8.2025
Meniny má Oskar
Archív správ
|Denník - Správy
08. augusta 2025
Ukrajinské drony v júli zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal Syrskyj
Tagy: Drony vojna na Ukrajine
Ukrajinské bezpilotné systémy v júli zasiahli viac ako 23-tisíc ruských cieľov a zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal v piatok hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. „Hlavnou ...
8.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinské bezpilotné systémy v júli zasiahli viac ako 23-tisíc ruských cieľov a zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal v piatok hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj. „Hlavnou prioritou je ničenie ruského personálu,“ dodal. Informuje o tom web Kyiv Independent.
Syrskyj poznamenal, že drony sa stali „neoddeliteľnou súčasťou“ ukrajinských vojenských operácií a zohrávajú kľúčovú úlohu popri pechote a delostrelectve pri vzdorovaní ruským silám.
V ruskej vojne na Ukrajine sú obe strany vo veľkej miere závislé od bezpilotných systémov pri prieskume a cielených úderoch. Kyjev zintenzívnil útoky dronmi proti ruskému územiu s cieľom narušiť logistiku, preťažiť ruskú protivzdušnú obranu a prinútiť Moskvu odkloniť zdroje od frontových línií.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinské drony v júli zabili viac ako 5-tisíc ruských vojakov, povedal Syrskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
