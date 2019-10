Rizikom chudoby a sociálnym vylúčením bolo ohrozených 16,3 % ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. októbra (TASR) - Miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia na Slovensku klesá. Vláde sa tak darí plniť plán, a to vymaniť z rizika chudoby najmenej 170.000 ľudí do roku 2020. Tvrdí to ministerstvo práce v informácii o vyhodnotení plnenia úloh vyplývajúcich z aktualizácie Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ktorú vzala v stredu na vedomie vláda.Na základe zisťovania EU SILC 2018 bolo na Slovensku v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 872.301 ľudí, čo predstavovalo 16,3 % z celkového počtu obyvateľov. Za desať rokov sa podarilo vymaniť z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia približne 239.000 ľudí, čím sa podľa rezortu práce napĺňa národný cieľ až na 140,4 %.Vlani podľa ministerstva práce boli hlavné opatrenia na zníženie chudoby alebo sociálneho vylúčenia rozpracované v rámci Národného programu reforiem 2019 a podrobnejšie v Akčnom pláne Národného programu reforiem.uviedlo ministerstvo. Cieľovou skupinou na úrovni Európskej únie sú ľudia žijúci v riziku chudoby, s nízkym príjmom, alebo aj žijúci v rodinách, v ktorých nikto nepracuje, alebo pracuje iba príležitostne.Ministerstvo konštatuje, že bolo prijatých viacero opatrení, ktoré prispeli k zníženiu dlhodobo nezamestnaných na Slovensku. Vláda sa zamerala aj na zvyšovanie cieleného poskytovania verejných služieb zamestnanosti a zvyšovanie účinnosti aktívnych opatrení na trhu práce. Medzi priority patrí aj podpora zamestnanosti mladých ľudí, ako napríklad aj podpora rovnováhy medzi rodinným a pracovným životom. Pokračovalo sa aj v podpore marginalizovaných rómskych komunít.