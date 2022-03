Rockeri Rival Sons dopĺňajú hviezdny lineup festivalu Lovestream v Bratislave

Bratislavský Lovestream festival ohlasuje ďalšie známe meno. Tretí festivalový deň v nedeľu 12. júna doplnila známa americká formácia Rival Sons, ktorá vystúpi pred najväčšou hviezdou festivalu - Red Hot Chilli Peppers.





Pre americkú rockovú kapelu Rival Sons to nebude prvá návšteva na Slovensku. Naši rockoví fanúšikovia ich mali možnosť vidieť v roku 2016, keď si k nám doslova odskočili z koncertného turné kapely Black Sabbath, ktorým robili predskokanov. Už vtedy bolo jasné, že zostava Jay Buchanan (spev), Scott Holiday (gitara), Dave Beste (basová gitara) a Michael Miley (bicie) robí výnimočnú hudobnú produkciu. V ich hard rockových a blues rockových nahrávkach možno počuť vplyvy Led Zeppelin či Bad Company.Lovestream festival touto voľbou potvrdzuje a zvýrazňuje nedeľnú rockovú náladu, pričom Rival Sons nie sú náhodnou voľbou. „Mali sme v hľadáčiku viacero kapiel. V prípade Rival Sons zavážili aj aktuálne recenzie ich severoamerického turné. Vedia si fanúšikov získať práve vďaka svojim koncertom, na ktorých nechýbajú skladby, ako Pressure and Time, Too Bad či All Over the Road,“ povedala organizátorka festivalu Silvia Nemčovičová.

Vstupenky na festival sú k dispozícii v predajných sieťach Predpredaj.sk a Ticketportal.sk



Ostatný album Feral Roots priniesol priaznivcom opäť elektrizujúce teplo poctivej rockovej a bluesovej hudby. Šiesty štúdiový počin Rival Sons znova potvrdil schopnosť kapely skombinovať bluesovo založený rock’n’roll s energickými riffmi a pomalými melancholickými melódiami.







Headlinerom prvého Lovestream festivalu je americká rocková skupina Red Hot Chili Peppers, ktorá vôbec prvýkrát vystúpi na Slovensku. Počas troch dní, 10. až 12. júna, sa na futbalovom štadióne Tehelné pole v Bratislave predstavia aj ďalšie medzinárodné hviezdy, ako Dua Lipa, Calum Scott, Lost Frequencies, Zara Larson, Rival Sons či Zoe Wees, ako aj najvýznamnejšie kapely československej scény – IMT Smile, Lucie, Inekafe, Horkýže Slíže, Heľenine oči, No Name, Kryštof či Čechomor.