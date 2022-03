Radíme: Nadmerné užívanie vitamínov môže predstavovať zdravotné riziká

Nadmerné užívanie výživových doplnkov s obsahom vitamínov a minerálov môže predstavovať zdravotné riziká. V súvislosti s rozmachom užívania vitamínov počas pandémie nového koronavírusu na to upozornila viceprezidentka Slovenskej lekárnickej komory Miroslava Snopková.





Podľa lekárnickej komory je najväčší záujem o produkty s obsahom vitamínov C, D, E a niektoré vitamíny zo skupiny B, zároveň o zinok, selén, či extrakty z rastlín a húb. Najčastejšou nesprávnou predstavou v súvislosti s vitamínmi a minerálmi je tá o význame ich nadmerných dávok. "Dopyt po nich je často impulzívny, pričom nesprávne zaobchádzanie s liekmi alebo výživovými doplnkami s obsahom vitamínov a minerálov predstavuje zdravotné riziká," doplnila Snopková.Pri užívaní vitamínov neraz dochádza aj k predávkovaniu, upozornila farmaceutka a riaditeľka odboru schvaľovacích činností Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Ľudmila Kraus. "Spôsobiť to môže zväčša gastroenterologické problémy, napríklad zaťaženie žalúdka, ale aj zdvihnúť hodnoty pečeňových testov. Sú aj prípady, keď sa ľudia predávkujú rôznymi výživovými doplnkami tak, že im začnú vypadávať vlasy," vysvetlila s tým, že užívanie doplnkov výživy je vhodné skonzultovať s farmaceutmi.Kraus tiež zdôraznila, že pri užívaní výživových doplnkov je potrebné robiť prestávky. "Nie je správne brať napríklad vitamín C alebo D pol roka vkuse. Rovnako je to aj s kĺbovou výživou. Účinok má, keď ju beriem mesiac, dám si pauzu a potom znova, až keď cítim bolesti. Dôležité je počúvať svoje telo, aby sme sa vyhli zbytočnému predávkovaniu," uzavrela.