Rodičia stratia nárok na pandemický rodičovský príspevok, na jeho vyplácanie už podľa Krajniaka nie sú dôvody

aktualizované 8. decembra, 14:13



Pokles miery nezamestnanosti

Príspevok pomohol tisíckam rodičov

8.12.2021 (Webnoviny.sk) -Od začiatku budúceho roka už rodičia nebudú mať nárok na pandemický rodičovský príspevok. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v stredu schválila vláda.Dôvody na poskytovanie tejto pandemickej dávky podľa ministerstva práce a sociálnych vecí už pominuli.Pandemický rodičovský príspevok vláda zaviedla na začiatku pandémie ešte v apríli minulého roka s cieľom podporiť rodiny, ktoré by sa po zániku nároku na rodičovský príspevok ocitli vo finančnej tiesni.V čase krízovej situácie totiž nemali možnosť zabezpečiť si príjem, keďže boli zatvorené prevádzky, vrátane veľkých fabrík, ako aj predškolské a školské zariadenia.„Aktuálne sú predškolské zariadenia otvorené, resp. zatvárajú sa iba regionálne, zabezpečenie starostlivosti o dieťa tak nie je prekážkou v hľadaní si zamestnania," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.Upozorňuje aj na pokles miery nezamestnanosti na Slovensku za posledných šesť mesiacov z aprílových 8 percent na októbrových 6,79 percenta.Rodičia dostanú túto pandemickú dávku poslednýkrát za december tohto roka, úrady práce tak dávku naposledy vyplatia v januári budúceho roka.Pandemický rodičovský príspevok podľa rezortu práce a sociálnych vecí v čase pandémie pomohol približne 24-tisíc rodičom. Úrady práce a sociálnych vecí príspevok do konca októbra tohto roka vyplatili na 25 176 detí v celkovej výške takmer 56,7 milióna eur.Nárok na pandemický rodičovský príspevok majú do konca tohto roka rodičia, ktorých dieťa dovŕšilo tri roky alebo šesť rokov v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a títo rodičia nemajú žiadny príjem, prípadne majú nárok na OČR, ktoré je v nižšej sume ako je výška rodičovského príspevku.