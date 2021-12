Tradičné vianočné recepty (aj) trochu inak

Štedrá večera musí mať viacero chodov

Iný kraj, iná vianočná polievka

Ide to aj bez majonézy

S jedným druhom koláčov vám to neprejde

8.12.2021 (Webnoviny.sk) -Vianoce sú najkrajšími sviatkami v roku. Žiaľ, mnoho tradičných zvykov pomaly vymiera a stále častejšie zabúdame na to, o čom Vianoce sú, čo znamenajú. Ak ale príde reč na vianočné varenie či pečenie, tam sa tradícií vzdávame len ťažko. A ak aj, tak väčšinou len v prospech modernejších a zdravších receptov, čo možno hodnotiť kladne.V dnešnom článku nájdete množstvo tradičných receptov na prípravu vianočných dobrôt, ale aj ich zdravších súrodencov.Ak by sme spravili anketu, v ktorej by sme sa vás pýtali na vašu predstavu tradičnej vianočnej večere, čo by ste odpovedali? Celkom určite by najčastejšou odpoveďou bola kapustnica, vyprážaná ryba – najmä kapor, so zemiakovým majonézovým šalátom. Chýbať by však určite nemali ani vianočné oblátky s medom a cesnakom ako predjedlo a opekance s makom či orechami ako dezert. Štedrá večera musí byť skutočne štedrá a v mnohých domácnostiach má ešte viac ako "len" spomínané 4 chody.Napriek tomu, že tradičná vianočná kapustnica má svoje miesto na stoloch naprieč celým Slovenskom, v niektorých regiónoch by sme častejšie našli iné polievky. Ak strávite sviatky na západe našej krajiny, nebuďte prekvapení, ak vám domáci namiesto kapustnice naservírujú rybaciu polievku. Lahodnú hubovú polievku budete môcť vyskúšať na severovýchode Slovenska a tradičná šošovicová polievka býva súčasťou štedrej večere napríklad na Horehroní.Vianoce sú sviatky hojnosti. A, povedzme si úprimne, asi každému z nás sa už niekedy stalo, že to s jedlom jednoducho prehnal. Vyprážaný kapor či filé z aljašskej tresky a pravý zemiakový šalát patria presne do tej kategórie jedál, ktoré sa "nedajú prestať jesť." Ak sa však nebránite zdravším verziám týchto pochúťok, vyskúšajte vyprážanie v trojobale nahradiť pečením, napríklad na masle či olivovom oleji a majonézu v zemiakovom šaláte nahraďte jogurtom. Aj recept na pečeného kapra a zemiakový šalát bez majonézy nájdete na www.kuchynalidla.sk Ak hovoríme o Vianociach, zabudnúť nemožno na zákusky a koláče. Vanilkové rožky , medovníky či šuhajdy jednoducho patria medzi "must have." Nejedna gazdinka nám dá za pravdu, že ak by sa tento rok rozhodla zredukovať vypekanie sladkých dobrôt na jeden či dva druhy, zvyšných členov rodiny by poriadne prekvapila. S najväčšou pravdepodobnosťou asi ešte viac, ako otca svojich detí, ak by si nenašiel pod stromčekom ponožky. Pečené aj nepečené sladkosti skutočne musia byť! Niekto sa celý rok teší na tradičné parížske rožky , do iných domácností zase celkom určite zavíta opitý Izidor . Nebojte, stále hovoríme o obľúbených šťavnatých dezertoch...Aj tu však existujú rady, ako ich robiť zdravšie. Stačí naozaj málo. Pokúste sa eliminovať klasický biely rafinovaný cukor. Nahraďte ho radšej trstinovým alebo kokosovým cukrom, ak je to možné medom či javorovým sirupom. V porovnaní s bielym cukrom sú zdravšie, okrem iného aj preto, lebo obsahujú rôzne prospešné látky.Vedeli ste, že v javorovom sirupe sa nachádza viacero druhov antioxidantov, fosfor, železo, zinok, vitamíny B1, B2 aj B3? Jeho sladkosť je vyššia ako v bielom cukre, preto ho stačí menej. Je vhodný na pečenie, na dochutenie koláčov, palaciniek či lievancov.Vhodné sú tiež alternatívy k bielej pšeničnej múke. Zdravším variantom je špaldová múka, čoraz častejšie siahame aj po kokosovej, makovej, mandľovej či ryžovej múke. Trendom sú jednoznačne bezlepkové dezerty. Jedným z hitov vášho vianočného menu sa celkom určite môže stať napríklad na prípravu nenáročná španielska pomarančová torta Želáme príjemné vianočné varenie a (ne)pečenie!Informačný servis