Rodina Kniesa pochádza zo Slovenska, tréner Ramsay vyjadril pred zápasom s Američanmi mierne obavy

Očakáva tuhý boj

Po prvých zápasoch sa rozbehli

Za Slovensko zabojujú Nemec či Kňažko

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Štvrťfinálový hokejový duel medzi USA a Slovenskom bude pre amerického útočníka Matthewa Kniesa špecifický a možno aj nezabudnuteľný.Devätnásťročný líder Minnesotskej univerzity má totiž silné slovenské korene. Jeho rodičia Miroslav a Michaela Kniesovci pochádzajú z Bratislavy. Do zámoria sa presťahovali ešte pred jeho narodením pôvodne na krátky čas, ale sú tam už vyše dvoch desaťročí."Bude to pre mňa zápas, na ktorý budem dlho spomínať a očakávam tuhý boj. Som hrdý na to, odkiaľ pochádzam. Moji rodičia aj starší brat sú zo Slovenska. Všetci moji príbuzní tam žijú a ja sa tam rád vraciam v lete. Vždy keď navštívim Slovensko, je to výborne strávený čas," povedal Knies, ktorý si v decembri zahral na svetovom šampionáte juniorov v drese USA aj proti Slovensku."Ja som však narodený v USA, preto rád reprezentujem túto krajinu. Proti Slovensku to bude vzrušujúci zápas," dodal 19-ročný talentovaný rodák z Phoenixu.Slovenskí reprezentanti si postup medzi najlepšiu osmičku zabezpečili presvedčivým víťazstvom 4:0 nad obhajcami striebra zo ZOH 2018 Nemcami. Američania mali v utorok voľno, keďže postúpili priamo do štvrťfinále ako najlepší tím po základných skupinách."Hru Slovenska si dôkladne rozoberieme. Tento zápas bude aj o nás, to znamená o tom, ako sa k nemu postavíme. V mnohých faktoroch sa musíme zlepšiť, Slováci nás určite veľmi dobre preveria," zdôraznil americký kormidelník David Quinn."V prvých zápasoch sme sa necítili komfortne, ale rozbehli sme sa. Máme mladý tím, sme sebavedomí a ideme za úspechom," podotkol Brendan Brisson, 23-ročný center Michiganskej univerzity.Tímová hra Slovenska začína žať úspechy v správnu chvíľu. Tréner Craig Ramsay sa proti Američanom trochu obáva situácie, aby jeho tím proti rýchlo korčuľujúcemu súperovi nezačal hrať otvorenú partiu hore-dolu. "Bude pre nás dôležité držať puk na hokejkách. Chceme vyhrávať osobné súboje so správnou dávkou agresivity. Musíme pôsobiť kompaktne ako tím," povedal Ramsay, ktorý odohral 14 sezón v najlepšej lige sveta.Niektoré médiá upozornili na fakt, že viacero hráčov z tímov Slovenska a USA sa dobre pozná z nedávneho zápasu na svetovom šampionáte do 20 rokov. Ešte predtým, než majstrovstvá sveta v kanadskom Red Deere zrušili pre koronavírus, stihli Američania zdolať Slovákov 3:2. A v tomto zápase boli na oboch stranách hráči, ktorí nastúpia proti sebe aj v stredu vo štvrťfinále na ZOH v Pekingu.Na americkej strane to budú brankár Drew Commesso a tiež korčuliari Matty Beniers, Jake Sanderson, Brock Faber a už spomenutý Matt Knies. Na slovenskej obrancovia Šimon Nemec a Samuel Kňažko, resp. útočník Juraj Slafkovský. "Je fajn, že si znova zahráme proti nim. Teraz však chceme zvíťaziť," zdôraznil Slafkovský.