Shiffrinovej sa lepí smola na päty a je v Pekingu stále bez medaily, odhodlanie však nestráca a preteká ďalej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2022 - Americká reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Mikaela Shiffrinová je po trpkých sklamaniach z prvých dní zimných olympijských hier v Číne odhodlaná konečne získať medailu. Nevyšlo jej to v obrovskom slalome, slalome, super G ani v zjazde, v utorok preto potvrdila, že sa predstaví aj vo štvrtkovej kombinácii a sobotňajšej tímovej súťaži.Shiffrinová v obrovskom slalome aj slalome vypadla, v superobrovskom slalome ju klasifikovali na deviatej priečke a v zjazde na 18. pozícii. V kombinácií bude patriť medzi najväčšie favoritky na medailu, na predchádzajúcich ZOH 2018 v Pjongčangu v tejto disciplíne získala striebro a na minuloročných MS zlato. A bez šance na cenný kov nebude ani ako členka tímu USA.Američanka sa medzi svetovou špičkou etablovala pred takmer desiatimi rokmi a odvtedy na každom vrcholnom podujatí získala vždy aspoň jedno zlato. Platí to o MS v rokoch 2013, 2015, 2017, 2019 a 2021 aj o ZOH 2014 a 2018. V Číne je však zatiaľ bez zlata a dokonca aj bez cenného kovu."Pre mňa a asi aj pre ďalších športovcov v Pekingu je hlavným ponaučením, že nič nie je garantované. Ani dobrý výkon, ani výsledok. Myslím si však, že každým dňom na týchto tratiach sa zlepšujem a som schopná predvádzať lepšie výkony. Na jednej strane ma to upokojuje, na druhej na to všetko myslím asi až príliš a to mi znemožňuje lyžovať uvoľnene," poznamenala Shiffrinová.