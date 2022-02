Zlatá Petra Vlhová je už doma na Slovensku, čaká ju oddych a podstúpiť musí aj zdravotné vyšetrenia

Zisk zlata bol jej snom

Motivácia jej nechýba

Oslava hodná zlata

15.2.2022 - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová už je doma na Slovensku po zisku zlata v slalome na ZOH 2022 v čínskom Pekingu.Úspešná Slovenka priletela do Viedne v utorok predpoludním a po príchode na Slovensko absolvovala v Bratislave krátku tlačovú konferenciu. Z dejiska ZOH s ňou priletela aj bobistka Viktória Čerňanská.Vlhovú na letisku Schwechat privítali najbližší priatelia, chýbali však rodičia úspešnej športovkyne."Sú na dovolenke a vrátia sa až v sobotu, budeme teda spolu neskôr," vysvetlila Petra Vlhová. Tá mala v Pekingu štartovať aj v alpskej kombinácii, no pre menšie zdravotné problémy sa rozhodla pre návrat domov."Každým dňom si stále viac a viac uvedomujem, že som olympijská šampiónka. Zisk olympijského zlata bol môj sen a ja som šťastná, že som si ho splnila. Som na to hrdá, že som to dokázala," povedala Vlhová už na Slovensku a na margo triumfu v slalome doplnila: "Všetko sa v ten deň spojilo a vyšlo to."Teraz ju čaká oddych a vyšetrenia u lekárov. Potom sa chce naplno venovať súťaženiu vo Svetovom pohári."Som veľmi namotivovaná na obhajobu veľkého glóbusu, aj preto som sa rozhodla radšej vrátiť domov a pripraviť sa na zvyšok sezóny vo Svetovom pohári. Urobím všetko pre to, aby som bola stopercentná," poznamenala Vlhová. Keďže chce bojovať o obhajobu celkového prvenstva v SP, vo zvyšku sezóny plánuje štartovať aj v rýchlostných disciplínach.Do konca súťažného ročníka SP zostáva ženám absolvovať desať pretekov, po päť v technických a rýchlostných disciplínach.V Pekingu stihla olympijské zlato aj osláviť. "Oslava bola nie hneď, ale trochu neskôr. Nevedela som totiž, či budem na olympiáde pokračovať. A až keď som sa rozhodla pre návrat domov, tak sme to oslávili. Myslím si, že oslava bola hodná zlata," prezradila Vlhová.Dvadsaťšesťročná Liptáčka dosiahla v kariére veľa. Je olympijskom šampiónkou, majsterkou sveta aj celkovom víťazkou Svetového pohára. Neobáva sa však, že by stratila motiváciu."Tá mi nechýba. Kým ma lyžovanie bude baviť a napĺňať, dovtedy budem jazdiť. A kým mi to, samozrejme, pôjde," dodala s úsmevom.