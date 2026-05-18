|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 18.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viola
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. mája 2026
Rodina, ktorá prijala transrodového syna, či film Nepela, Iniciatíva Inakosť odovzdala tohtoročné ocenenia
Tagy: Cena Inakosti LGBTI
Ceny Inakosti vyhlásilo združenie v nedeľu 17. mája symbolicky pri príležitosti Medzinárodného dňa proti LGBTI-fóbii. Prijali svojho transrodového syna Patrika. Rodina Zaklaiovcov otvorene hovorí o ...
Zdieľať
18.5.2026 (SITA.sk) - Ceny Inakosti vyhlásilo združenie v nedeľu 17. mája symbolicky pri príležitosti Medzinárodného dňa proti LGBTI-fóbii.
Prijali svojho transrodového syna Patrika. Rodina Zaklaiovcov otvorene hovorí o procese prijatia a za svoju otvorenosť získala Cenu Inakosti v kategórii Pozitívne zviditeľnenie. Informovalo o tom občianske združenie Iniciatíva Inakosť, ktorá predstavila víťazov. Odvaha rezonovala aj pri ďalších ocenených.
„Cenu za rozvoj komunity získal Milan Zvada, pod ktorého dlhoročným vedením sa z kultúrneho centra Záhrada stal bezpečný priestor pre kvír ľudí z Banskej Bystrice a okolia. Veľkou inšpiráciou bol pre neho v jeho úsilí umelec a aktivista Dušan Veselovský, ktorému sa porota rozhodla udeliť in memoriam ocenenie Sieň slávy,“ priblížila iniciatíva.
Komunita podľa združenia ukazuje, že aj dnešné úspechy stoja na základoch, ktoré v minulosti položili odvážni aktivisti. Súčasná politická situácia si však podľa združenia vyžaduje nielen mobilizáciu občianskej spoločnosti, ale aj odbornej verejnosti. „Laureátom Cien Inakosti za počin roka sa preto stal Právny inštitút. Svojimi aktivitami a verejnou diskusiou o škodlivosti diskriminačnej novely ústavy ukázal, aké je dôležité, aby odborná verejnosť nemlčala, keď sa deje nespravodlivosť,“ doplnila iniciatíva.
Ceny Inakosti vyhlásilo združenie v nedeľu 17. mája symbolicky pri príležitosti Medzinárodného dňa proti LGBTI-fóbii. V tento deň v roku 1990 bola homosexualita vyškrtnutá zo zoznamu chorôb WHO. Cieľom ocenenia je poďakovať osobnostiam, iniciatívam či firmám, ktoré svojou odvahou a postojmi prispievajú k zlepšeniu života LGBTI+ ľudí na Slovensku. O víťazoch rozhodla 11-členná porota zložená zo správnej rady Iniciatívy Inakosť a odbornej verejnosti. Nominácie posielala verejnosť online. Ocenenia sa udeľovali v ôsmich kategóriách.
Cenu za pozitívne zviditeľnenie získala rodina Zaklaiovcov, ktorá na verejných podujatiach otvorene hovorila o ceste k prijatiu transrodového syna Patrika. Nejde pritom len o príbeh rodičovskej lásky, ale aj o prekonaní strachu. „Renata a Peter Zaklaiovci ukazujú, že prijatie je proces, a hoci ich prvotná reakcia nebola pozitívna, dôležitá je otvorenosť zmeniť svoje postoje a uprednostniť spoločný život pred nevedomosťou a obavami. Svoju skúsenosť dnes verejne zdieľajú, aby dodali podporu ďalším rodičom kvír detí,“ priblížilo združenie.
Cenu pre médiá udelili reportérovi denníka SME Michalovi Dudoňovi.Ten sa vo svojich textoch dlhodobo venuje životu LGBTI+ ľudí a snaží sa ukázať bohatosť kvír príbehov a vyvracať dezinformácie. Iniciatíva Inakosť vyzdvihla napríklad jeho rozhovor s Viktorom Pylypenkom o boji za nezávislú Ukrajinu a zároveň za práva kvír ľudí.
Cena za umenie a kultúru smerovala umeleckej platforme PiNKBUS a projektu „Slovenský a žiadny iný“. Platforma prepája drag performance s tradičným slovenským folklórom. Inakosť tak kombinuje s tradíciou a demaskuje tým zošnurované predstavy o tom, kto je „pravý“ Slovák alebo Slovenka. Tím PiNKBUS zároveň ukazuje, že kvír kultúra je už dávno súčasťou slovenského umenia a približuje túžbu kvír ľudí po plnohodnotnom živote.
Cenu za audiovíziu získal film Nepela. „Film Nepela nie je len osobnou drámou športovca, ale prelomovým dielom, ktoré prináša do slovenskej kinematografie kvír postavu v hlavnej úlohe,“ priblížilo združenie a pripomenulo, že film získal 13 nominácií na Slnko v sieti. Porota sa zhodla, že film citlivou formou pripomína, že LGBTI+ ľudia sú súčasťou slovenskej histórie, kultúry a dedičstva. Film súčasne narúša zaužívané predstavy o tom, kto môže byť vnímaný ako národný hrdina a vypovedá veľa o dobe socializmu aj o súčasnosti.
Cenu za literatúru udelili autorskému kolektívu ZRP a dielu Niečo ti chcem povedať. Združenie priblížilo, že ide o jedinečnú zbierku osobných výpovedí rodičov, súrodencov a blízkych LGBTI+ ľudí. Kniha je intímnym pohľadom do procesu prijatia a ponúka inšpiráciu, ako nájsť spoločnú reč, pochopiť prežívanie najbližších a stať sa pre nich oporou. Cena za rozvoj komunity patrí Milanovi Zvadovi, ktorý vedie kultúrne centrum Záhrada a je kľúčovou postavou iniciatív Inokraj a banskobystrický PRIDE. Centrum Záhrada sa vďaka nemu stalo ostrovom bezpečia pre kvír komunitu v Banskej Bystrici a jej okolí.
Cenu za líderstvo v biznise si odniesla Nadácia Tesco. „Sieť supermarketov Tesco patrí na Slovensku medzi najväčších zamestnávateľov a dlhodobo dokazuje, že to s diverzitou a inklúziou myslí naozaj vážne. Každoročne organizuje vzdelávacie aktivity pre zamestnancov nielen na centrále, ale aj v rôznych kútoch Slovenska. V rámci podpory pestrosti zdieľajú napríklad svoje osobné skúsenosti kvír kolegovia a kolegyne v zamestnaneckom časopise,“ priblížila iniciatíva.
Ako dodala, prostredníctvom Nadácie Tesco sa poskytuje materiálna a finančná pomoc projektom, ktoré zvyšujú kvalitu života znevýhodneným skupín, vrátane LGBTI+ ľudí. Združenie pripomenulo, že novela ústavy priniesla zásadné a negatívne zmeny pre LGBTI+ ľudí, či už ide o prepis rodu alebo adopciu detí. Právny inštitút otvoril diskusiu o negatívnych dopadoch týchto zmien na ľudské práva a na ich nezlučiteľnosť s európskym právom. Cenu za počin roka si preto odniesol Právny inštitút. Jeho právnici totiž vynaložili veľké úsilie pri vysvetľovaní dopadov a vďaka ich expertíze boli vypočutí aj ďalšími odborníkmi a politikmi. Zároveň iniciovali aj verejnú výzvu proti prijatiu novely ústavy.
Do Siene slávy uviedli aktivistu a výtvarníka Dušana Veselovského. Jeho príbeh podľa Iniciatívy Inakosť ukazuje, že SR vždy bolo a je plné láskavých ľudí, ktorí sú schopní meniť svet k lepšiemu. Veselovský vytváral komunity, kde nielen LGBTI+ ľudia zažívali potrebné bezpečie. Jeho pôsobenie je spojené s Banskou Bystricou aj Bratislavou.
„Založil a viedol linku dôvery v Banskej Bystrici, spoluzakladal klub U Doriana Graya, organizoval osvetu o prevencii HIV a podporoval mladých umelcov. V Komunitnej nadácii Zdravé mesto viedol mládežnícky program, kde pôsobil ako mentor, psychológ aj PR manažér,“ pripomenulo združenie, pri ktorého zrode tiež stál práve Veselovský.
Rešpekt podľa slov iniciatívy šíril neskôr aj vo firemnom prostredí v Bratislave. Vzdelával o inklúzii LGBTI+ ľudí na pracovisku a podporoval ich prijatie v práci. „Hoci Dušan Veselovský predčasne zomrel pred 11 rokmi, jeho odkaz nám pripomína, aké dôležité je otvárať dvere vzájomnému prijatiu a ukazovať inakosť v celej jej ľudskosti. Svojím úsilím inšpiroval mnohých, ktorí sa dodnes aktívne venujú budovaniu férovej spoločnosti,“ uzavrelo združenie.
Zdroj: SITA.sk - Rodina, ktorá prijala transrodového syna, či film Nepela, Iniciatíva Inakosť odovzdala tohtoročné ocenenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prijali svojho transrodového syna Patrika. Rodina Zaklaiovcov otvorene hovorí o procese prijatia a za svoju otvorenosť získala Cenu Inakosti v kategórii Pozitívne zviditeľnenie. Informovalo o tom občianske združenie Iniciatíva Inakosť, ktorá predstavila víťazov. Odvaha rezonovala aj pri ďalších ocenených.
„Cenu za rozvoj komunity získal Milan Zvada, pod ktorého dlhoročným vedením sa z kultúrneho centra Záhrada stal bezpečný priestor pre kvír ľudí z Banskej Bystrice a okolia. Veľkou inšpiráciou bol pre neho v jeho úsilí umelec a aktivista Dušan Veselovský, ktorému sa porota rozhodla udeliť in memoriam ocenenie Sieň slávy,“ priblížila iniciatíva.
Ocenenia v ôsmich kategóriách
Komunita podľa združenia ukazuje, že aj dnešné úspechy stoja na základoch, ktoré v minulosti položili odvážni aktivisti. Súčasná politická situácia si však podľa združenia vyžaduje nielen mobilizáciu občianskej spoločnosti, ale aj odbornej verejnosti. „Laureátom Cien Inakosti za počin roka sa preto stal Právny inštitút. Svojimi aktivitami a verejnou diskusiou o škodlivosti diskriminačnej novely ústavy ukázal, aké je dôležité, aby odborná verejnosť nemlčala, keď sa deje nespravodlivosť,“ doplnila iniciatíva.
Ceny Inakosti vyhlásilo združenie v nedeľu 17. mája symbolicky pri príležitosti Medzinárodného dňa proti LGBTI-fóbii. V tento deň v roku 1990 bola homosexualita vyškrtnutá zo zoznamu chorôb WHO. Cieľom ocenenia je poďakovať osobnostiam, iniciatívam či firmám, ktoré svojou odvahou a postojmi prispievajú k zlepšeniu života LGBTI+ ľudí na Slovensku. O víťazoch rozhodla 11-členná porota zložená zo správnej rady Iniciatívy Inakosť a odbornej verejnosti. Nominácie posielala verejnosť online. Ocenenia sa udeľovali v ôsmich kategóriách.
Cenu za pozitívne zviditeľnenie získala rodina Zaklaiovcov, ktorá na verejných podujatiach otvorene hovorila o ceste k prijatiu transrodového syna Patrika. Nejde pritom len o príbeh rodičovskej lásky, ale aj o prekonaní strachu. „Renata a Peter Zaklaiovci ukazujú, že prijatie je proces, a hoci ich prvotná reakcia nebola pozitívna, dôležitá je otvorenosť zmeniť svoje postoje a uprednostniť spoločný život pred nevedomosťou a obavami. Svoju skúsenosť dnes verejne zdieľajú, aby dodali podporu ďalším rodičom kvír detí,“ priblížilo združenie.
Cenu pre médiá udelili reportérovi denníka SME Michalovi Dudoňovi.Ten sa vo svojich textoch dlhodobo venuje životu LGBTI+ ľudí a snaží sa ukázať bohatosť kvír príbehov a vyvracať dezinformácie. Iniciatíva Inakosť vyzdvihla napríklad jeho rozhovor s Viktorom Pylypenkom o boji za nezávislú Ukrajinu a zároveň za práva kvír ľudí.
Film Nepela s cenou za audiovíziu
Cena za umenie a kultúru smerovala umeleckej platforme PiNKBUS a projektu „Slovenský a žiadny iný“. Platforma prepája drag performance s tradičným slovenským folklórom. Inakosť tak kombinuje s tradíciou a demaskuje tým zošnurované predstavy o tom, kto je „pravý“ Slovák alebo Slovenka. Tím PiNKBUS zároveň ukazuje, že kvír kultúra je už dávno súčasťou slovenského umenia a približuje túžbu kvír ľudí po plnohodnotnom živote.
Cenu za audiovíziu získal film Nepela. „Film Nepela nie je len osobnou drámou športovca, ale prelomovým dielom, ktoré prináša do slovenskej kinematografie kvír postavu v hlavnej úlohe,“ priblížilo združenie a pripomenulo, že film získal 13 nominácií na Slnko v sieti. Porota sa zhodla, že film citlivou formou pripomína, že LGBTI+ ľudia sú súčasťou slovenskej histórie, kultúry a dedičstva. Film súčasne narúša zaužívané predstavy o tom, kto môže byť vnímaný ako národný hrdina a vypovedá veľa o dobe socializmu aj o súčasnosti.
Cenu za literatúru udelili autorskému kolektívu ZRP a dielu Niečo ti chcem povedať. Združenie priblížilo, že ide o jedinečnú zbierku osobných výpovedí rodičov, súrodencov a blízkych LGBTI+ ľudí. Kniha je intímnym pohľadom do procesu prijatia a ponúka inšpiráciu, ako nájsť spoločnú reč, pochopiť prežívanie najbližších a stať sa pre nich oporou. Cena za rozvoj komunity patrí Milanovi Zvadovi, ktorý vedie kultúrne centrum Záhrada a je kľúčovou postavou iniciatív Inokraj a banskobystrický PRIDE. Centrum Záhrada sa vďaka nemu stalo ostrovom bezpečia pre kvír komunitu v Banskej Bystrici a jej okolí.
Cenu za líderstvo v biznise si odniesla Nadácia Tesco. „Sieť supermarketov Tesco patrí na Slovensku medzi najväčších zamestnávateľov a dlhodobo dokazuje, že to s diverzitou a inklúziou myslí naozaj vážne. Každoročne organizuje vzdelávacie aktivity pre zamestnancov nielen na centrále, ale aj v rôznych kútoch Slovenska. V rámci podpory pestrosti zdieľajú napríklad svoje osobné skúsenosti kvír kolegovia a kolegyne v zamestnaneckom časopise,“ priblížila iniciatíva.
Dušan Veselovský v Sieni slávy
Ako dodala, prostredníctvom Nadácie Tesco sa poskytuje materiálna a finančná pomoc projektom, ktoré zvyšujú kvalitu života znevýhodneným skupín, vrátane LGBTI+ ľudí. Združenie pripomenulo, že novela ústavy priniesla zásadné a negatívne zmeny pre LGBTI+ ľudí, či už ide o prepis rodu alebo adopciu detí. Právny inštitút otvoril diskusiu o negatívnych dopadoch týchto zmien na ľudské práva a na ich nezlučiteľnosť s európskym právom. Cenu za počin roka si preto odniesol Právny inštitút. Jeho právnici totiž vynaložili veľké úsilie pri vysvetľovaní dopadov a vďaka ich expertíze boli vypočutí aj ďalšími odborníkmi a politikmi. Zároveň iniciovali aj verejnú výzvu proti prijatiu novely ústavy.
Do Siene slávy uviedli aktivistu a výtvarníka Dušana Veselovského. Jeho príbeh podľa Iniciatívy Inakosť ukazuje, že SR vždy bolo a je plné láskavých ľudí, ktorí sú schopní meniť svet k lepšiemu. Veselovský vytváral komunity, kde nielen LGBTI+ ľudia zažívali potrebné bezpečie. Jeho pôsobenie je spojené s Banskou Bystricou aj Bratislavou.
„Založil a viedol linku dôvery v Banskej Bystrici, spoluzakladal klub U Doriana Graya, organizoval osvetu o prevencii HIV a podporoval mladých umelcov. V Komunitnej nadácii Zdravé mesto viedol mládežnícky program, kde pôsobil ako mentor, psychológ aj PR manažér,“ pripomenulo združenie, pri ktorého zrode tiež stál práve Veselovský.
Rešpekt podľa slov iniciatívy šíril neskôr aj vo firemnom prostredí v Bratislave. Vzdelával o inklúzii LGBTI+ ľudí na pracovisku a podporoval ich prijatie v práci. „Hoci Dušan Veselovský predčasne zomrel pred 11 rokmi, jeho odkaz nám pripomína, aké dôležité je otvárať dvere vzájomnému prijatiu a ukazovať inakosť v celej jej ľudskosti. Svojím úsilím inšpiroval mnohých, ktorí sa dodnes aktívne venujú budovaniu férovej spoločnosti,“ uzavrelo združenie.
Zdroj: SITA.sk - Rodina, ktorá prijala transrodového syna, či film Nepela, Iniciatíva Inakosť odovzdala tohtoročné ocenenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cena Inakosti LGBTI
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Top foto dňa (18. máj 2026): Napájadlo v Sudáne, vozidlá pre políciu, obnova Zochovej a sklad WHO
Top foto dňa (18. máj 2026): Napájadlo v Sudáne, vozidlá pre políciu, obnova Zochovej a sklad WHO