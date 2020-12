Petra Vlhová v 1. kole slalomu šiesta, v Semmeringu vedie Shiffrinová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po úvodnej pätnástke 1. kola utorňajšieho slalomu Svetového pohára na šiestej priečke. V Semmeringu zaostala za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 89 stotín sekundy. Na druhé miesto sa zaradila Švajčiarka Michelle Gisinová (+0,02 s), priebežne tretia bola domáca Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+0,32 s).





Po pondelňajších problémoch s vetrom museli organizátori o deň neskôr nachystať trať po napadnutí čerstvého snehu. Vlhová zvíťazila v oboch predchádzajúcich tohtosezónnych slalomoch vo fínskom Levi, so štartovým číslom 4 sa však v prvom kole nevedela zžiť s traťou. Náročnú zavretú pasáž hneď po štarte ešte prešla bez viditeľnejšej chyby, no medzi prvým a druhým medzičasom sa nechala rozhodiť z rytmu, pri niektorých bránach príliš tlačila a do oblúkov potom nasadzovala s oneskorením až do cieľa."Necítila som sa dobre od rána, ale to nie je výhovorka. Samozrejme, nešla som dobre, vôbec som nepúšťala lyže, veľa som brzdila. Sneh je strašne agresívny, nešla som čisto ani úplne na risk. Myslím si, že v tom bol problém. Oddýchnem si a v druhom kole sa budem snažiť nejako to stiahnuť a riskovať," povedala 25-ročná slovenská reprezentantka pre RTVS.Naopak, vyššiu stopu si menej silovým prejavom postrážili predovšetkým Shiffrinová s Gisinovou, ktoré si vypracovali najlepšiu východiskovú pozíciu do 2. kola (18.30 h) pod umelým osvetlením.