Rokovací stôl za viac ako 14-tisíc, sedačka za osemtisíc. Pre predražené nákupy exministerky Remišovej podáva Raši trestné oznámenie (video+foto)

Rokovací stôl za viac ako 14-tisíc eur

Trestné oznámenie za machinácie vo verejnom obstarávaní

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Reakcia exministerky

21.11.2024 (SITA.sk) - Minister investícii Richard Raši Hlas-SD ) oznámil podanie trestného oznámenia pre podozrivé nákupy predraženého nábytku v čase, keď rezort viedla Veronika Remišová Za ľudí ). Trestné oznámenie podal pre podozrenie z trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe na neznámeho páchateľa."Dôvodom je nákup predraženého nábytku, ktorým si jeho predchodkyňa Veronika Remišová vybavila priestory ministerstva," uviedol Raši.Minister si vo štvrtok pozval novinárov do zasadačky ministerstva investícií, aby videli, aký luxus si za peniaze daňových poplatníkov dopriala bývalá ministerka. Raši súčasne ukázal aj konkrétne predražené kusy nábytku. Ako priblížil, rokovací stôl v zasadacej miestnosti stál viac ako 14-tisíc eur."Keď oň ministerstvo žiadalo, tak presne zadefinovalo jeho parametre - mal to byť rokovací stôl pre 18 osôb. Bolo to ušité pre jednu jedinú firmu. Dodala ho spoločnosť Ekoma-design, a.s., ktorá ako jediná predložila ponuku. Rovnako dodala dva podobné stoly, ktoré sú na tomto ministerstve v iných zasadačkách, s trochu inou doskou, v cene viac ako 11-tisíc eur," dodal Raši.Ďalšie predražené kusy nábytku sú kožená sedačka a dve kreslá. Sedačka stála viac ako osemtisíc eur a kreslá takmer 8 500 eur. Minister upozornil, že dodávateľom bola opäť tá istá spoločnosť, ktorá dodala rokovací stôl. Bola opäť jediná, ktorá sa obstarávania zúčastnila."Rovnako tak dodala aj tri leňošky pre vodičov s matnými kovovými nožičkami za takmer 1 800 eur za kus. Čerešničkou na torte je 350 vešiakov po 121 eur od firmy Kinnarps," doplnil minister. Raši ďalej uviedol, že spoločnosť Ekoma-design, a.s. dodala ministerstvu presne vopred vyšpecifikované nábytky za viac ako 680-tisíc eur."Hoci ministerstvo oslovilo viacero firiem, s takto detailnou špecifikáciou nemohli iné uspieť, iba firma, ktorá špecifikáciu dala. Keďže zo strany Remišovej sú tieto nákupy čistou zlodejinou, požiadal som kolegov, aby pripravili trestné oznámenie za machinácie vo verejnom obstarávaní, a aby ich polícia preverila," dodal minister Raši.Remišová označila trestné oznámenie za nezmyselné. Raši podľa nej moralizuje, a pritom si sám zvýšil plat o päťtisíc eur mesačne."Zvýšenie jeho platu stojí občanov 60-tisíc eur každý jeden rok, čo je násobne viac, ako nejaký nábytok, ktorý ostal v jeho kancelárii, a na ktorom si Raši točí svoje videá. Takto vyzerá minister bez morálky a bez výsledkov," vyhlásila Remišová. Novinárom a občanom odporučila pýtať sa ministra, koľko zaplatil dohodárovi, ktorý mu točí videá."Podľa mojich informácii len tento rok 30-tisíc eur, čo je viac, ako stál celý nábytok, o ktorom už viac ako dva roky rozpráva hlúposti," dodala Remišová. Otázkou na ministra by podľa nej bolo aj to, aké odmeny dostal človek, ktorý nesie zodpovednosť za medzinárodnú hanbu, keď v reklame promoval Slovensko zábermi z Ruska a zo Slovenska sa smiali v celej EÚ."Taký človek by mal dostať padáka, ale Raši mu ešte mal nadeliť k štvortisícovému platu odmeny desaťtisíc eur," upozornila ministerka. Minister Raši podľa Remišovej "sedí na 13 miliardovom balíku peňazí", z ktorého pre ľudí nepoužil takmer nič. Súčasne by podľa exministerky mal Raši robiť tlačové besedy o tom, čo urobil pre ľudí, nie "pomstychtivé tlačovky na spôsob Blahu a Fica".