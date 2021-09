Skutok sa stal, Ficov domáci sa priznal, komentuje OĽaNO rozhodnutie Bašternáka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.9.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so zadosťučinením prijíma utorkové priznanie Ladislava Bašternáka k spáchaniu podvodu. V tlačovej správe o tom informoval Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽaNO.Ako ďalej OĽaNO uvádza, Bašternák sa priznal, že je vinný aj v prípade neoprávnenej daňovej vratky za asi dva milióny eur, ktorá súvisela s kúpou bytov v bratislavskom bytovom komplexe Five Star Residence „Skutok sa stal, Ficov domáci sa priznal. Dobre sa pritom pamätáme, ako exminister vnútra a Bašternákov obchodný partner Robert Kaliňák hovoril o vymyslených kauzách. S Igorom Matovičom sme museli proti tejto skorumpovanej hydre doslova každý týždeň protestovať pred komplexom Bonaparte , kde obýval Bašternákov byt Robert Fico . Dobre sa tiež pamätáme na to, ako Kaliňák okato bránil vyšetrovaniu a obhajoval tieto primitívne zlodejiny bizarnými tvrdeniami o ,dobe cashu',“ vyhlásil predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš Podľa Šipoša sme boli svedkami plnej bohorovnosti Roberta Fica, ktorý býval v luxusnom byte daňového podvodníka za podozrivo nízke nájomné, pričom všetky jeho zločiny zľahčoval. „A ten istý Fico má v sebe tú drzosť dnes zvolávať schôdze na odvolanie súčasného ministra vnútra Romana Mikulca ? Napriek mnohým problémom verím, že nástup spravodlivosti je nezadržateľný, čoho dôkazom je aj dnešné priznanie člena tohto smeráckeho dépéháčkarskeho gangu,“ dodal Šipoš.