Roland Garros 2925: Alcaraz postúpil do finále Roland Garros, Musetti skrečoval

Španielsky tenista Carlos Alcaraz postúpil do finále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Druhý nasadený obhajca titulu zvíťazil v prvom piatkovom semifinále na parížskej antuke nad osmičkou „pavúka“ Talianom Lorenzom Musettim, keď jeho súper skrečoval duel vo štvrtom sete. Alcaraz vtedy viedol 4:6, 7:6 (3), 6:0 a 2:0. V súboji o titul sa v nedeľu stretne s úspešnejším z druhého semifinále medzi svetovou jednotkou Talianom Jannikom Sinnerom a Novakom Djokovičom zo Srbska.





Dvadsaťdvaročný Alcaraz potvrdil úlohu jasného favorita a Musettiho zdolal v šiestom vzájomnom stretnutí v sérii. Šnúru svojich víťazných duelov na Roland Garros natiahol na číslo 13 a živí šancu na svoju piatu grandslamovú trofej v kariére. Jeho o rok starší súper sa po vlaňajšom Wimbledone predstavil vo svojom druhom grandslamovom semifinále, na finálovú účasť si ešte bude musieť počkať. V Paríži však Musetti prekonal svoje maximum, doteraz sa tu dostal najďalej do osemfinále v rokoch 2021 a 2023.Hneď v úvodnej hre duelu sa Alcaraz dostal pri podaní súpera k brejkbalu, no nenáročný forhend poslal iba do siete. Ďalšiu možnosť prelomiť servis Musettiho mal v siedmej hre za stavu 3:3, Talian tentoraz odvrátil hrozbu priamym bodom z podania. Set sa tak lámal v koncovke - za stavu 5:4 urobil Španiel tri zbytočné chyby a Musetti využil svoj prvý brejkbal, ktorý bol zároveň setbalom. Prvé dejstvo sa tak stalo korisťou Musettiho a ten aj v druhom držal s favoritom krok. Alcaraz ho síce brejkol na 2:1, ale taliansky hráč si bleskovo zobral požičané naspäť rebrejkom a zvládol aj náročnú pozíciu za stavu 4:4, keď dvakrát čelil strate podania. To si však už nedokázal udržať pri skóre 5:5, a hoci si ďalším rebrejkom vynútil tajbrejk, v ňom už dominoval Alcaraz a vyrovnal na 1:1 na sety. Tretí set bol jasne v réžii svetovej dvojky, obhajca nedovolil súperovi uhrať ani jediný gem a Musetti si navyše za stavu 0:5 vypýtal ošetrenie. Problémy s ľavým stehnom mu napokon nedovolili zápas dokončiť, vo štvrtom sete po strate podania na 0:2 musel pre zranenie skrečovať.„Nie som šťastný, že som vyhral zápas takýmto spôsobom. Lorenzo mal naozaj životnú antukovú sezónu a prajem mu rýchle uzdravenie. Prvé dva sety boli pre mňa naozaj náročné, pretože Lorenzo hral výborný tenis. Po zisku druhého setu som trochu ožil a vedel som, čo musím na začiatku tretieho urobiť, aby som ho dostal pod tlak. Potreboval som byť agresívnejší, jednoducho byť sám sebou a hrať svoj najlepší tenis. Snažil som sa zostať pokojný, hrať čisté údery a postupne sa mi to začalo dariť. Cítim sa dobre, som sebavedomý a vo finále sa pokúsim dostať zo seba maximum. Mám za sebou tri intenzívne týždne a zostáva mi urobiť posledný krok. Druhé semifinále budem sledovať, nenechám si to ujsť, pretože súboj Sinnera s Djokovičom sľubuje skvelý tenis. Budem si to užívať,“ povedal po postupe do finále Alcaraz, ktorý má okrem vlaňajšieho triumfu v Paríži aj dve grandslamové prvenstvá z Wimbledonu (2023, 2024) a jeden titul z US Open (2022).

muži - dvojhra - semifinále:



Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Lorenzo Musetti (Tal.-8) 4:6, 7:6 (3), 6:0, 2:0 - skreč Musetti