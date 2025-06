ME21: Predaj vstupeniek prekonal rekord, Angličania chceli Lúčnicu

Majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov sú mimoriadne lákavé aj pre fanúšikov jednotlivých krajín, o čom svedčí predaj vstupeniek. Päť dní pred začiatkom turnaja, ktorý odštartuje 11. júna, ich organizátori predali už vyše 250-tisíc, čo je vzhľadom na obdobie pred turnajom nový rekord ME21. Najväčší záujem je o zápasy slovenského tímu, no na veľkú podporu svojich fanúšikov sa môžu tešiť aj reprezentanti Česka, Anglicka, Nemecka či Fínska.



Dejiskom šampionátu bude osem štadiónov, pričom najvýchodnejšie z nich budú dejiskami základnej D-skupiny. V Košiciach a v Prešove odohrajú svoje zápasy tímy Fínska, Holandska, Ukrajiny a Dánska. Zaujímavosťou je, že dva z nich budú bývať a trénovať v Tatrách. „Na šampionáte bude celkovo 16 tímov a každý z nich bude mať vytvorené svoje zázemie. Tréningové kempy budú mať rozložené po celom Slovensku. V týchto dňoch už jednotlivé výpravy postupne prichádzajú a my riešime viacero požiadaviek. Mnohé z nich sú stanovené UEFA, trebárs kritériá pre ihriská, tréningové plochy či ubytovacie kapacity,“ uviedol manažér pre tímy a tréningové ihriská Peter Hamaj.

Okrem servisu, ktorý usporiadateľ ME„21“ musí zabezpečiť, sa organizátori stretli aj s kurióznymi požiadavkami. „Pripravených je 177-tisíc fliaš vody a k servisu pre tímy patria aj viac ako dve tony ľadu. Požiadavky tímov sú rôzne. Väčšina z nich už mala svojich zástupcov v dejiskách ME a tak sme sa o ich požiadavkách rozprávali skôr. Sú však aj také, ktoré prídu do dejiska prvýkrát až teraz a tak budeme musieť riešiť ich požiadavky v poslednú chvíľu, čo bude pre nás ťažšie. Vysoké požiadavky sú na trávniky a môžem povedať, že tie budú mať špičkovú úroveň nielen na štadiónoch, ale aj na všetkých 17-tich ihriskách vrátane toho pre rozhodcov. Zaujímavosťou je, že Angličania chceli pri prílete Lúčnicu, no napokon si to zariadili inak,“ prezradil Hamaj. Organizácia turnaja bude veľká výzva aj pre bezpečnostné zložky. Organizátori spravil aj v tomto smere maximum, špecifický prístup bude k reprezentácii Ukrajiny. „Vychádza to z bezpečnostnej situácie SR a UEFA. Vieme, že nejaké opatrenia sú tam zavedené. Osobne nepoznám ich úroveň, ale vieme, že sú vyššie než pri iných tímoch,“ poznamenal Hamaj.



Rekordný počet predaných vstupeniek vzhľadom na obdobie pred ME svedčí o veľkom záujme fanúšikov, no nie je to priorita. Rovnako ako ani útok na celkový počet predaných vstupeniek, ktorý je vyše 300-tisíc. Podľa riaditeľa marketingu šampionátu Lukáša Donovala bude prvoradé priniesť celému svetu kvalitný šampionát s príjemnými zážitkami pre divákov. „Najväčší záujem je o slovenský tím, no tisícky vstupeniek si už kúpili aj Česi. Spomedzi miest očakávame najviac divákov v Bratislave a v Dunajskej Strede, ale aj v Nitre, ktorá bude dejiskom zápasu Anglicko - Nemecko. V Košiciach očakávame vyše päťtisíc fínskych priaznivcov, o ktorých vieme, že veľká časť z nich bola na Slovensku aj počas hokejových MS. Početné skupiny avizujú aj Rumunsko, Nemecko a Poľsko. Zo zahraničia bude približne 30-35 percent návštevníkov,“ prezradil Donoval. Na šampionáte, ktorý potrvá 17 dní a vyvrcholí 28. júna, nebudú chýbať ani dobrovoľníci. Celkovo sa ich zapojí 1800 vo veku od 16 do 80 rokov. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na fanzóny, ktoré budú v každom z dejísk (Bratislava, Trnava, Dunajská Streda, Nitra, Žilina, Trenčín, Prešov, Košice).