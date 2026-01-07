|
Streda 7.1.2026
Denník - Správy
07. januára 2026
Rómovia a dlhodobo nezamestnaní sa zapojili do projektu Ľudia a hrady, podarilo sa im obnoviť 31 pamiatok
Rómovia a dlhodobo nezamestnaní sa zapojili do obnovy pamiatok, podarilo sa ich obnoviť 31. Informoval o tom Úrad splnomocnenca vlády SR pre ...
Zdieľať
7.1.2026 (SITA.sk) - Rómovia a dlhodobo nezamestnaní sa zapojili do obnovy pamiatok, podarilo sa ich obnoviť 31. Informoval o tom Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK). Ukončenie projektu Ľudia a hrady tak hodnotí ako úspešné. Projekt sa stal podľa úradu jedinečným príkladom prepojenia ochrany kultúrneho dedičstva s podporou zamestnanosti a sociálnej inklúzie.
„Projekt vdýchol nový život historickým pamiatkam a zároveň priniesol pracovné príležitosti tam, kde sú najviac potrebné,“ skonštatoval ÚSVRK. Do projektu sa zapojilo 575 pracovníkov, z čoho významnú časť tvorili ľudia z prostredia marginalizovaných rómskych komunít a dlhodobo nezamestnaní. Podarilo sa im pritom obnoviť 31 torzálnych pamiatok po celom Slovensku.
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško vyzdvihol projekt ako príklad funkčného riešenia viacerých výziev. Projekt Ľudia a hrady podľa jeho slov ukázal, že v regiónoch sa dajú vytvárať zmysluplné pracovné miesta a súčasne chrániť kultúrne dedičstvo.
„Miestni obyvatelia, vrátane ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, získali nielen stabilný príjem, ale aj dôležité pracovné návyky, nové zručnosti a sebadôveru. Obzvlášť ma teší, že ich priemerné zastúpenie medzi pracovníkmi bolo 64 percent. Projekt mal pozitívny dopad nielen na ekonomickú situáciu rodín, ale pomohol ľuďom získať odborné zručnosti, ktoré môžu neskôr využiť na otvorenom trhu práce,“ povedal Daško a informoval, že obnovené pamiatky dnes slúžia verejnosti, zvyšujú atraktivitu regiónov a podporujú tak súčasne rozvoj cestovného ruchu.
Národný projekt prebiehal od mája 2024 do decembra 2025, pričom bol financovaný z Programu Slovensko, a to kombináciou európskych zdrojov a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavovala 12,9 milióna eur. Tieto peniaze tak smerovali na vytváranie a udržanie pracovných miest a zamestnávatelia mohli príspevky čerpať 18 mesiacov.
Úrad spresnil, že projekt podporil široké spektrum pracovných pozícií – od majstrov a koordinátorov až po pomocných a samostatných pracovníkov. ÚSVRK počas projektu pravidelne monitoroval jeho dopady prostredníctvom osobných návštev v teréne, rozhovorov a dotazníkových prieskumov, čím získaval potrebnú spätnú väzbu.
„Projekt Ľudia a hrady výrazne presiahol rámec samotnej obnovy pamiatok. Stal sa príkladom dobrej praxe, ktorý ukazuje, že investície do sociálnej ekonomiky, zamestnanosti a kultúrneho dedičstva majú dlhodobý a multiplikačný efekt. Projekt má potenciál byť inšpiráciou pre ďalšie systémové riešenia v oblasti inklúzie a zamestnávania znevýhodnených skupín obyvateľstva,“ uzavrel úrad.
Zdroj: SITA.sk - Rómovia a dlhodobo nezamestnaní sa zapojili do projektu Ľudia a hrady, podarilo sa im obnoviť 31 pamiatok © SITA Všetky práva vyhradené.
