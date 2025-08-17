Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 17.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Milica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. augusta 2025

Európski lídri sa pripoja k Zelenskému vo Washingtone na rokovaniach s Trumpom o Ukrajine


Tagy: Americký prezident Britský premiér Fínsky prezident Francúzsky prezident Generálny tajomník NATO Nemecký kancelár Predsedníčka Európskej komisie (EK) rusko-ukrajinský konflikt Talianska premiérka Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine

Viacerí európski lídri sa pripoja k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému počas jeho pondelkovej návštevy Washingtonu, v rámci ktorej sa bude snažiť ...



Zdieľať
volodymyr zelenskyj ursula von der leyen 676x451 17.8.2025 (SITA.sk) - Viacerí európski lídri sa pripoja k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému počas jeho pondelkovej návštevy Washingtonu, v rámci ktorej sa bude snažiť ukončiť ruskú inváziu. Udeje sa tak v nadväznosti na piatkovú schôdzku na Aljaške medzi prezidentmi USA a Ruska - Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom.



Trump po samite s Putinom upustil od požiadavky na okamžité prímerie, čo vyvolalo obavy medzi európskymi spojencami Ukrajiny. Európski lídri, vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, nemeckého kancelára Friedricha Merza, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, fínskeho prezidenta Alexandra Stubba a britského premiéra Keira Starmera, sa snažia presvedčiť Trumpa o potrebe rýchleho mierového riešenia.

Von der Leyenová uviedla, že Zelenskyj sa v nedeľu zastaví v Bruseli. Na stretnutí sa online zúčastnia aj ostatní európski lídri. Šéfka Komisie sa o deň neskôr chystá so Zelenským do Bieleho domu. Pocestujú aj Meloniová a Stubb, ktorí si s Trumpom dobre rozumejú, tiež Merz, Starmer a generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Európski lídri sa pripoja k Zelenskému vo Washingtone na rokovaniach s Trumpom o Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Britský premiér Fínsky prezident Francúzsky prezident Generálny tajomník NATO Nemecký kancelár Predsedníčka Európskej komisie (EK) rusko-ukrajinský konflikt Talianska premiérka Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Witkoff je optimistický ohľadom „produktívneho stretnutia“ o konflikte na Ukrajine
<< predchádzajúci článok
Rómovia dostali v Progresívnom Slovensku vlastnú platformu, Tankó predstavil jej význam

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 