Nedeľa 17.8.2025
Meniny má Milica
|Denník - Správy
17. augusta 2025
Európski lídri sa pripoja k Zelenskému vo Washingtone na rokovaniach s Trumpom o Ukrajine
Viacerí európski lídri sa pripoja k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému počas jeho pondelkovej návštevy Washingtonu, v rámci ktorej sa bude snažiť ...
Zdieľať
17.8.2025 (SITA.sk) - Viacerí európski lídri sa pripoja k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému počas jeho pondelkovej návštevy Washingtonu, v rámci ktorej sa bude snažiť ukončiť ruskú inváziu. Udeje sa tak v nadväznosti na piatkovú schôdzku na Aljaške medzi prezidentmi USA a Ruska - Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom.
Trump po samite s Putinom upustil od požiadavky na okamžité prímerie, čo vyvolalo obavy medzi európskymi spojencami Ukrajiny. Európski lídri, vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, nemeckého kancelára Friedricha Merza, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, fínskeho prezidenta Alexandra Stubba a britského premiéra Keira Starmera, sa snažia presvedčiť Trumpa o potrebe rýchleho mierového riešenia.
Von der Leyenová uviedla, že Zelenskyj sa v nedeľu zastaví v Bruseli. Na stretnutí sa online zúčastnia aj ostatní európski lídri. Šéfka Komisie sa o deň neskôr chystá so Zelenským do Bieleho domu. Pocestujú aj Meloniová a Stubb, ktorí si s Trumpom dobre rozumejú, tiež Merz, Starmer a generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte.
Zdroj: SITA.sk - Európski lídri sa pripoja k Zelenskému vo Washingtone na rokovaniach s Trumpom o Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
