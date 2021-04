Rómovia sú integrálnou súčasťou spoločnosti a ich kultúra je pre Slovensko obohatením

Potenciál pre budovanie lepšieho štátu

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) a Kumanová sa pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov stretli prostredníctvom on-line konferencie so zástupcami Rómov žijúcich na Slovensku. Kumanová upozornila, že skoncovanie s marginalizáciou si vyžaduje ešte hlbšiu spoluprácu politických predstaviteľov až po miestnu úroveň, teda samosprávy a jednotlivých starostov a starostiek.

8.4.2021 - Medzinárodný deň Rómov je príležitosťou pripomenúť si, že Rómovia sú integrálnou súčasťou spoločnosti. Uviedol to splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky s tým, že sám sa zo svojej pozície snaží vytvárať podmienky pre sociálnu inklúziu aj pre zachovanie etnickej identity, rozvoj jazyka či kultúrnych hodnôt Rómov. Informoval o tom vedúci sekretariátu Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Zoltán Kovács.Ako ďalej Bukovszky priblížil, od apríla 2020 zabezpečili napríklad na stránke korona.gov.sk aktuálne informácie v rómskom jazyku. Pripravili tiež letáky či krátke videá v rómskom jazyku ku sčítaniu obyvateľstva a pokračovali aj prekladmi zákonov. „Smelo môžem vyhlásiť, že pre zviditeľnenie rómskeho jazyka bol minulý rok dôležitým medzníkom,“ zdôraznil.Deň Rómov je príležitosťou na prezentovanie ich kultúry a zároveň zviditeľňovanie ich významných osobností, myslí si štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR (MK SR) Zuzana Kumanová. Ako dodala, je presvedčená, že Rómovia a ich kultúra sú obohatením Slovenska a ich potenciál je príležitosťou na budovanie lepšieho štátu.Michal HajtolPredstaviteľky ministerstva kultúry na štvrtkové stretnutie pozvali poslankyňu Národnej rady SR (NR SR) Jarmilu Vaňovú, poslancov Petra Polláka a Jána Heráka (všetci OĽaNO). Ďalej umeleckú kováčku Barboru Rácovú, režiséra Jozefa Banyáka, moderátora Jozefa Šiváka, speváka Richarda Šarköziho a herca Františka Baloga.Medzinárodný deň Rómov každoročne 8. apríla pripomína bohatosť rómskej kultúry, tradícií a dejín. Dátum odkazuje na 1. svetový kongres Rómov, ktorý sa konal od 8. do 12. apríla 1971 v anglickom Orpingtone neďaleko Londýna. Toto stretnutie bolo vyvrcholením dovtedajšieho úsilia Rómov o vyjadrenie svojej vzájomnosti na medzinárodnej úrovni a zároveň prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov.Účastníci stretnutia vtedy požiadali svetovú verejnosť, aby akceptovala ich vlastné pomenovanie Róm/Rómovia a dohodli sa tiež na symboloch, ktoré by ich budú reprezentovať vo svete.