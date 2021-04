Ocenenie za prínos do hudby v Radio_Head Awards získal Dzúrik, ďalších víťazov spozná verejnosť v polovici apríla

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 - Ocenenie za prínos do hudby v súťaži Radio_Head Awards 2020 získal kapelník a jeden zo zakladateľov undergroundovej kapely Chór vážskych muzikantov (CHVM) Ľuboš Dzúrik. Informoval o tom PR manažér Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Filip Púchovský. Toto ocenenie v minulosti dostal Milan Lasica, Marián Varga, Juraj Kušnierik či Dávid Kollár.Púchovský dodal, že ďalšie mená laureátov 13. ročníka Radio_Head Awards 2020 sa verejnosť dozvie budúci týždeň 16. a 17. apríla. Spozná tak víťazov poslucháčskych kategórii Album roka, Skladba roka, Debut a Objav roka a ceny v žánrových kategóriách udelia aj hudobní odborníci.Dzúrik ako podporovateľ trenčianskej hudobnej scény a autor dvoch kníh nahral so svojou kapelou viac ako 200 skladieb. Tiež založil hudobné vydavateľstvo Fukkavica Records a stál pri zrode festivalu Pohoda.„Keby neexistovala skupina CHVM, tak je dosť možné, že by nevznikla ani skupina Bez ladu a skladu, nevznikol by festival Pohoda, ani Vrbovské vetry či Karpatské chrbáty, možno že by sa nehrávalo ani v Trenčianskych Bohuslaviciach. Tá považská alternatívna scéna sa začína kapelou CHVM a kapela CHVM sa začína Ľubošom Dzúrikom,” konštatoval pred niekoľkými rokmi dnes už zosnulý publicista Juraj Kušnierik.