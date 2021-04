Silné svaly nie sú len o cvičení. Niektoré druhy zeleniny sú pre ich zdravie kľúčové

Sem-tam sa možno strácame v tom, čo a v akých množstvách by mal človek konzumovať, aby bol jeho jedálniček pestrý a vyvážený.

Ak ešte neviete, akú zeleninu by ste si chceli tento rok zasadiť v záhradke, je tu jeden typ.

Jedna šálka denne

Odborníci z austrálskej Edith Cowan University (ECU) uskutočnili rozsiahly výskum, v ktorom sa zamerali na vplyv zelenej listovej zeleniny na naše telo, konkrétne na svaly.

Zistili, že konzumácia jednej šálky tejto zeleniny denne výrazne posilní funkciu svalov.

U ľudí, ktorí mali stravu bohatú na dusičnany, a to najmä zo zeleniny, odhalili výrazne lepšiu funkciu svalov najmä v dolných končatinách.

Štúdiu publikovali v Journal of Nutrition.

Rýchle a silné nohy

Vedci skúmali dáta od 3 759 Austrálčanov, ktorí sa zapojili do štúdie trvajúcej 12 rokov. Zistili, že tí, ktorí denne najviac konzumovali stravu bohatú na dusičnany, mali o 11 percent silnejšie svaly na dolných končatinách oproti tým s najnižším príjmom dusičnanov.

Prvá skupina takisto mala o štyri percentá vyššiu rýchlosť chôdze.

Vedúci štúdie Marc Sim z Inštitútu pre výskum výživy v ECU povedal, že tieto nové zistenia odhaľujú dôležité dôkazy o celkovej úlohe stravovania na náš organizmus.

„Naša štúdia odhalila, že stravovanie bohaté na dusičnany zo zeleniny posilní vaše svalstvo nezávisle od akejkoľvek fyzickej aktivity,“ vyjadril sa.

Zelenina aj cvičenie

Dodal, že pre optimálnu funkciu svalov odporúčajú vyváženú stravu bohatú na zelenú listovú zeleninu v kombinácii s pravidelným cvičením a posilňovaním.

Slabé svalstvo je spojené s väčším rizikom pádu a zlomenín a odborníci ho považujú za kľúčový indikátor všeobecného zdravia a životnej pohody.

Správne fungovanie svalov je nevyhnutné pre celkové zdravie, špeciálne pre silné kosti v neskoršom veku. Sim uviedol, že najmä starší ľudia majú často problémy s pádmi a preto je dôležité nájsť prevenciu proti takýmto nepríjemným situáciám a ich potenciálne vážnym následkom.

Ktoré sú najzdravšie?

Vedec uviedol, že zelená listová zelenina nepatrí medzi ľuďmi k tým najobľúbenejším. Upozornil, že podľa výskumu majú hlávkový šalát, špenát, kel a červená repa na zdravie najväčší vplyv.

Uvedomuje si však, že len veľmi málo ľudí zje odporúčané množstvo zeleniny.

„Každý deň by sme mali jesť rôzne druhy zeleniny, no určite by sme nemali vynechávať listovú zeleninu. Dosiahneme tak celý rad pozitívnych zdravotných prínosov pre náš pohybový a tiež kardiovaskulárny systém,“ uviedol.

Mali by sme tiež uprednostniť zeleninu bohatú na dusičnany ako sa spoliehať na doplnky. „Zelená listová zelenina obsahuje veľké množstvo vitamínov a minerálov, ktoré sú kľúčové pre naše zdravie,“ doplnil.

Výskum pokračuje

Najnovšia štúdia nadviazala na predchádzajúci Simov výskum, ktorý sa zameral na spojitosť dusičnanov a funkciu svalov u starších žien.

Je zároveň ďalším dôkazom o pozitívnom vplyve zeleniny na kardiovaskulárny systém. Nedávna štúdia ECU potvrdila, že hlúbová zelenina má pozitívny vplyv na zdravé krvné cievy.

Sim sa chce ďalej zamerať na skúmanie stratégií, ktoré by posilnili konzumáciu zelenej listovej zeleniny v bežnej populácii.