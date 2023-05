Ron DeSantis sa oficiálne zapojil do prezidentskej kampane, nadšenie „rozbilo internet“

„Floridský vzor“ ako návod

Za hodinu vyzbierali milión dolárov

25.5.2023 (SITA.sk) - Floridský guvernér Ron DeSantis v stredu formálne spustil svoju kampaň pred budúcoročnými americkými prezidentskými voľbami. Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že DeSantisov dlhoočakávaný vstup do súboja o Biely dom v roku 2024 sprevádzali technické problémy, keď zlyhal živý prenos na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.„Kandidujem za prezidenta Spojených štátov, aby som viedol náš veľký americký návrat," oznámil 44-ročný DeSantis, ktorý je považovaný za hlavného súpera bývalého prezidenta Donalda Trumpa o republikánsku nomináciu do volieb.Rodák z floridského Jacksonvillu je v americkej politike relatívnym nováčikom. Do Snemovne reprezentantov ho prvý raz zvolili v roku 2012 a len o šesť rokov neskôr, v roku 2018 - po neúspešnom pokuse stať sa senátorom, ho zvolili za guvernéra Floridy.Na tomto poste dozeral na prijatie zákonov, ktoré uľahčujú vlastníctvo zbraní, obmedzujú výučbu o pohlaví a rodovej identite na školách a obmedzujú prístup k interrupciám. Tvrdí pritom, že tento „floridský vzor“ by mohol slúžiť ako návod pre federálnu politiku, ktorá by USA výrazne posunula konzervatívnym smerom.V stredu sa pridal k rastúcemu zoznamu uchádzačov, ktorí by chceli zosadiť Trumpa, ktorý v celoštátnych prieskumoch verejnej mienky vedie nad ostatnými republikánmi o viac ako 30 bodov. Spustenie kampane cez Twitter však zasiahli technické problémy, následkom ktorých sa začalo s 20-minútovým meškaním.Kým sa pritom podujatie skutočne začalo, odišli podľa BBC z platformy státisíce používateľov Twitteru. Odkedy sa totiž v októbri ujal vedenia sociálnej a mikroblogovacej siete multimiliardár Elon Musk , prepustil tisíce zamestnancov vrátane inžinierov zodpovedných za prevádzku stránky a riešenie technických problémov.DeSantisov tím sa pritom pokúšal technické zlyhanie rýchlo obrátiť vo svoj prospech a tvrdil, že obrovské nadšenie, ktoré vyvolalo oznámenie „rozbilo internet“ a zverejnili odkaz na webovú stránku kampane. Podľa tlačového tajomníka Bryana Griffina online podujatie za hodinu vyzbieralo milión dolárov.Republikánski voliči v zdĺhavom procese primárnych volieb, ktorý sa začne začiatkom budúceho roka, rozhodnú o tom, ktorý kandidát sa v novembri 2024 postaví proti demokratickému prezidentovi Joeovi Bidenovi Floridskí zákonodarcovia pritom na svojom poslednom zasadnutí odstránili potenciálnu prekážku pre DeSantisa, keď schválili zákon, ktorý mu zaručuje, že nebude musieť opustiť guvernérske kreslo, aby sa mohol uchádzať o prezidentský úrad.(1 EUR = 1,0785 USD)