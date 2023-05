Úradnícka vláda by mala prijať opatrenia na pomoc samosprávam pri záplavách, vyzýva Hlas-SD

Na financie sa čaká aj vyše roka

Netreba zabúdať na zelené opatrenia

25.5.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva ministrov úradníckej vlády, aby prijali opatrenia, ktoré pomôžu samosprávam pri záplavách a taktiež pri ich predchádzaní.Ako ďalej v tlačovej správe informovala hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková , nárazové dažde v týchto dňoch spôsobujú povodne a ničia majetky ľudí a samospráv.Expert strany Hlas-SD pre samosprávy Michal Kaliňák úradnícku vládu vyzval, aby bola refundácia za škody spôsobené záplavami prioritne financovaná, nakoľko okresné úrady pomerne rýchlo odstupujú príslušné dokumenty ministerstvu, avšak samosprávy podľa neho neraz čakajú na financie aj viac ako rok.„Zároveň apelujeme na správcov vodných povodí a špeciálne rezort životného prostredia, aby udržiavali vodné toky v adekvátnom stave a operatívne vyhoveli požiadavkám samospráv, ktoré majú záujem o svojpomocné úpravy vodného toku na ich území," uviedol Kaliňák. Dodal, že je to minimum, ktoré pre pomoc ľuďom, mestám a obciam môže urobiť úradnícka vláda.Líder strany Hlas-SD pre životné prostredie Peter Kalivoda upozornil, že pri ochrane pred povodňami nesmieme zabúdať aj na zelené opatrenia zamerané najmä na zvyšovanie schopnosti zadržať vodu v krajine, v pôde.„Úradnícka vláda by sa mala zamerať aj na urýchlené prijatie odborne nastavených opatrení na zadržiavanie vody v krajine, ktoré samosprávam pomôžu znižovať riziká povodní," dodal Kalivoda.Strana zároveň informovala, že chce presadiť systematickú správu vodných tokov, čo by malo vytvoriť pracovné miesta pre ľudí v evidencii nezamestnaných. Taktiež chce zaviesť systém včasného varovania napojeného aj na vodné toky v susedných štátoch v rámci prihraničia.