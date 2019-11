Ronaldo dosiahol 99. reprezentačný gól a ohlásil útok na rekord

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo v kvalifikačnom zápase B-skupiny EURO 2020 Ukrajina - Portugalsko v Kyjeve 14. októbra 2019. Foto: TASR/AP Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo v kvalifikačnom zápase B-skupiny EURO 2020 Ukrajina - Portugalsko v Kyjeve 14. októbra 2019. Foto: TASR/AP

Luxemburg 18. novembra (TASR) - Portugalského futbalistu Cristiana Ronalda delí jediný zásah od stogólovej méty v reprezentácii. Úradujúci majstri Európy si v nedeľu aj vďaka nemu zabezpečili možnosť obhajovať na budúcoročnom šampionáte titul, na trávniku Luxemburska zvíťazili 2:0 a postúpili z druhého miesta B-skupiny za Ukrajinou.Portugalský kapitán dosiahol 99. gól v najcennejšom drese štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času. Ďalší už nestihol pridať, no v historickom poradí zaostáva už len o desať gólov za svetovým rekordérom Alim Daeim, ktorý v národnom tíme Iránu prekonal súperových brankárov 109-krát. "Všetky rekordy musia byť prekonané a ja prekonám toto maximum," vyhlásil 34-ročný Ronaldo. Zažil strelecky najvydarenejší rok v portugalskej reprezentácii, k Daeimu sa priblížil o štrnásť gólov. Len v novembri o štyri, minulý týždeň dal aj hetrik Litve. Najbližší asociačný termín je na programe v marci.Ronaldo si počas reprezentačnej prestávky zlepšil náladu z klubu, keď priznal, že nehral v ideálnom stave. V predchádzajúcich dvoch stretnutiach Juvenutus Turín zišiel z ihriska predčasne. "Nemám rád, keď ma striedajú, nikto to nemá rád. Nebol som v stopercentnom stave a stále nie som. Uplynulé tri týždne som hral s mierne obmedzenými možnosťami. Keď však ide o obetu pre klub a národné mužstvo, robím to s hrdosťou," citoval Portugalca portál BBC. Tréner Juventusu Maurizio Sarri spomenul v súvislosti s Ronaldom menšie problémy s kolenom.Obhajcovia titulu potvrdili účasť na ME 2020 v záverečný hrací deň B-skupiny. Ukrajina už mala istotu postupu aj prvej pozície, keď ani raz neprehrala a inkasovala iba štyri góly v ôsmich zápasoch. Z toho dva v nedeľu na pôde Srbska (2:2), kde dvakrát prehrávala a dvakrát vyrovnala. Domáci potrebovali zvíťaziť a spoliehať sa, že Portugalsko nezdolá Luxembursko. Obsadili tretiu priečku a čaká na nich play off Ligy národov.