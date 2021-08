Ronaldo v septembri zabojuje o postup na MS 2022, kouč Santos zverejnil nomináciu Portugalska

Tréning vynechal pre zdravotné problémy

Do reprezentácie sa dostali aj nováčikovia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Útočník Cristiano Ronaldo nechýba v nominácii futbalovej reprezentácie Portugalska na septembrové zápasy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta do Kataru.Hlavný tréner Fernando Santos vybral hviezdu talianskeho Juventusu Turín , ktorá tak má v kvalifikačných zápasoch proti Írsku a Azerbajdžanu či súboji proti Kataru šancu osamostatniť sa na čele najlepších strelcov histórie v reprezentačných výberoch.Tridsaťšesťročný rodák z Funchalu na Madeire doteraz odohral v najcennejšom drese 179 duelov a strelil v nich 109 gólov, rovnako ako v minulosti Ali Daei z Iránu.Kouč Santos pri zverejnení nominácie informoval, že Cristiano Ronaldo vynechal stredajší tréning Juventusu pre problémy s ramenom, no na reprezentačnom zraze by mal byť v poriadku.Poprel tiež akékoľvek dohady, že špekulácie o jeho možnom odchode z Juventusu by mohli negatívne vplývať na jeho výkon v súbojoch národného družstva. "V jeho prípade nemožno pochybovať o jedinej veci - o jeho láske hrať za reprezentáciu," povedal Santos.V nominácii futbalovej reprezentácie Portugalska chýba sedem hráčov, ktorý sa predstavili na ME. V septembri hrať nebudú napríklad Joao Félix, Nélson Semedo, William Carvalho ani Renato Sanches. Po absencii na Eure sa do mužstva vracajú Ricardo Pereira a Joao Mário.Fernando Santos do reprezentácie povolal aj troch nováčikov - stredopoliara Otávia z FC Porto, obrancu Goncala Inácia zo Sportingu Lisabon a brankára Dioga Costu z FC Porto.