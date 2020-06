Tenisový delostrelec Ivo Karlovič servíroval esá ako na páse, teraz už servíruje aj dezerty

Veľa času v kruhu rodiny

Dcérin domáci učiteľ

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.6.2020 (Webnoviny.sk) - Ivo Karlovič je známy delostrelec s tenisovou raketou. Nikto v histórii tenisu nenasádzal viac es ako tento rodák zo Záhrebu. Podľa údajov Asociácie tenisových profesionálov ich dosiaľ bolo 13 599.Lenže počas súčasnej koronavírusovej prestávky aj 211 cm vysoký dlháň musel presedlať na inú činnosť. Namiesto es začal servírovať dezerty a veľkú zásluhu má na tom jeho osemročná dcéra Jada."Začali sme doma vo veľkom variť a piecť a ja som to predtým nerobil dobrých 20 rokov. Naposledy ešte keď som žil sám v Paríži počas pobytu na tenisovej akadémii," uviedol Ivo Karlovič na portáli atptour.com."Robíme dezerty z banánov, čokolády, či malín. Pripravili sme si aj domácu zmrzlinu, domáce jogurty, či kuracie nugety. Snažíme sa každý deň nájsť nový recept. Niekedy nie je jednoduché zohnať všetky ingrediencie. Keď sa však do toho dostanete, začne vás to baviť. A najmä, keď je to na konci aj chutné," doplnil Karlovič.Celkovo sa niekdajší 14. hráč sveta pristihol pri tom, že koronavírusové obdobie v kruhu rodine v Miami na Floride si veľmi užíva."Zvyčajne veľa cestujem a bývam dlho mimo domova. Tieto tri mesiace doma boli úžasné. Strávil som veľa času s manželkou a cestovanie mi ani nechýba," skonštatoval víťaz ôsmich turnajov na okruhu ATP.Milovník basketbalu dokonca priznal, že robil dcére aj domáceho učiteľa. "Bola to zábava, pomáhal som jej najmä zo začiatku. Keď sa však nastavila na domáce učenie, už som ani nebol potrebný. Celkovo som si uvedomil, aká náročná je táto práca. Teraz už chápem, že učitelia sú úžasní ľudia," podotkol.Napriek vyššie uvedeným faktom Karlovič stále nemyslí na koniec kariéry. A to vo februári oslávil už 41. narodeniny. Momentálne je v rebríčku ATP vo dvojhre na 124. mieste, no v budúcom roku by sa chcel opäť vrátiť do prvej stovky."Nie som od toho ďaleko. Chcel by som si ešte zahrať na grandslamových turnajoch v hlavnej súťaži. Tento rok už asi nie, ale v tom budúcom by to mohlo byť reálne. Som dobre nastavený," dodal tenista, ktorého hra je založená na systéme podanie - volej.